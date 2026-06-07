MotoGP | Acosta: "Le ho provate tutte, dobbiamo essere contenti"

Più di così non si poteva fare, ma è altresì vero che il GP d'Ungheria di Pedro Acosta si è concluso anche molto più in alto del previsto.

Fin dal venerdì il pilota KTM aveva avvertito che non si potevano fare previsioni di buoni risultati, dato che i rivali avrebbero senz'altro migliorato nel corso delle varie sessioni.

Ma dopo il patatrack innescato da Jorge Martin al via che ha messo K.O. buona parte dei potenziali protagonisti, Acosta ha sfruttato alla grandissima la ghiotta occasione di essere in lizza per il primato contro le Ducati.

Se Pecco Bagnaia è rimasto in terza posizione senza colpo ferire, il solito Marc Marquez si è rivelato il più ostico rivale dello spagnolo, che in sella alla RC16 #37 ha cercato di fare l'andatura quando si è trovato in testa, salvo poi dover desistere ad una decina di giri dalla bandiera a scacchi contro la Desmosedici del Campione del Mondo, con cui ha comunque incrociato le armi da vero leone.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Ferenc Isza / AFP via Getty Images

"Le ho provate tutte e la battaglia fra noi penso sia stata bellissima! All'inizio con una gomma diversa mi aspettavo di fare un po' più di differenza, bisogna che continuiamo a lavorare per avvicinarci alla Ducati, dato che Marc ha dimostrato nuovamente di essere di livello superiore rispetto a noi", ammette Acosta, che sorride ampiamente per la piazza d'onore.

"Alla fine fatichiamo sempre ad avere aderenza al posteriore. Nella prima parte di gara penso di aver guidato bene e i tempi sul giro erano buoni, ma strada facendo ho cominciato a soffrire di poca stabilità in curva. In uscita dalle curve 4-7-8 è dove ho faticato di più, per cui immaginavo che Marc sarebbe rientrato".

"Ad ogni modo, il passo gara era buono, sono rimasto anche vicino a lui facendo dei bei sorpassi in bagarre e ho staccato ampiamento il terzo classificato, dunque penso che dobbiamo essere soddisfatti".

Un ulteriore passo avanti per Acosta-KTM dopo le sofferenze di una settimana fa al Mugello, cosa che dà la spinta ulteriore in vista della prossima trasferta in Repubblica Ceca.

"Qui siamo riusciti a fare un salto di qualità rispetto al Mugello, dove faticavamo in rettilineo. In questa pista ci sono parecchie curve lunghe dove ci mancava trazione, ma stiamo lavorando provando tutto il possibile per migliorare. Vedremo a Brno come andrà".