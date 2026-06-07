MotoGP | Martín punito per l'incidente al via: a Brno avrà due Long Lap Penalty da scontare

Jorge Martín è stato sanzionato con un doppio Long Lap Penalty da scontare per il prossimo Gran Premio della Repubblica Ceca, in seguito all'incidente che ha provocato al via della gara odierna in Ungheria.

Arrivato alla staccata di curva 1 a velocità piuttosto sostenuta rispetto ai rivali, lo spagnolo ha sofferto di un bloccaggio dell'anteriore della sua Aprilia andando a franare addosso all'incolpevole Marco Bezzecchi, innescando una carambola che ha messo fuori gioco anche Fermín Aldeguer e Raúl Fernández, mentre Fabio Di Giannantonio è riuscito a rialzarsi e ripartire concludendo 12° in rimonta.

Il Collegio dei Commissari composto da Simon Crafar, Andres Somolinos e Tamara Matko ha rivisto tutte le immagini e sentito i diretti interessati, giudicando il ragazzo della Casa di Noale colpevole di aver provocato una situazione di pericolo per i colleghi in pista, andando contro l'Articolo 1.21.2 del regolamento.

Martín, che fortunatamente è stato dimesso dal centro medico senza infortuni e patendo solamente contusioni, dovrà scontare la penalità nella prossima gara cui prenderà parte, ossia l'evento di Brno che da calendario è previsto tra un paio di settimane.