MotoGP | Rivola: "Martin si è scusato con tutti, ma è un errore che non deve fare"

E' bastata una settimana per ribaltare completamente gli umori in casa Aprilia. Domenica scorsa, al Mugello, la Casa di Noale aveva vissuto una domenica magica, con una doppietta firmata da Marco Bezzecchi e Jorge Martin nella gara di casa.

A distanza di soli 7 giorni, gli uomini guidati da Massimo Rivola si ritrovano invece a masticare amaro al Balaton Park, al termine di una gara nella quale l'unica RS-GP al traguardo è stata quella di Ai Ogura, che ha chiuso quarto, mentre i suoi compagni di marchio sono stati tutti eliminati alla prima curva, a causa di un evidente errore di "Martinator".

Il pilota madrileno ha commesso un errore di valutazione alla prima staccata, andando a frenare dove c'era poco grip, perdendo così il controllo della sua moto e finendo per travolgere anche le altre due Aprilia di Bezzecchi e di Raul Fernandez, oltre alle due Ducati di Fermin Aldeguer e Fabio Di Giannantonio, con solo quest'ultimo che è riuscito a proseguire, chiudendo però nelle posizioni di rincalzo.

La buona notizia è che per tutti i piloti rimasti coinvolti nell'incidente è stata esclusa la presenza di fratture, con Martin che ha accusato delle contusioni alla schiena ed al piede destro ed anche Bezzecchi che se l'è cavata con contusioni alla gamba e alla mano destra. La notizia negativa è che questo doppio zero è arrivato proprio nel weekend in cui Marc Marquez ha rialzato la testa, ritrovando una vittoria che gli mancava dalla gara di Misano dell'anno scorso, accorciando così a 72 punti il gap nei confronti del leader Bezzecchi. Tra le altre cose, lo spagnolo dovrà anche scontare una doppia long lap penalty nel prossimo Gran Premio di Repubblica Ceca.

Vista questa situazione, la squadra ha preferito tenere a riposo i propri piloti e a parlare con i giornalisti si è presentato il CEO Massimo Rivola, che ha cominciato la sua disamina rivelando che la prima cosa che ha fatto quando è tornato al box il campione del mondo 2024 è stata andare a scusarsi con Bezzecchi e con il resto della squadra.

Massimo Rivola, Aprilia Racing CEO Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Ho visto Raul per sapere come stava, poi ho visto Jorge, che è venuto da me scusandosi. Anzi, dopo aver fatto una processione di scuse con Marco e tutta la squadra, è venuto anche da me. Ho visto anche Marco, ma c'era poco da parlare. Mi interessava solo che stessero bene, per quanto possano stare bene fisicamente, ma ero preoccupato che qualcuno si fosse rotto qualcosa. Quindi facciamo delle grandi scuse a tutti i piloti coinvolti, ovviamente a Raul, ad Aldeguer e allo stesso Diggia", ha detto Rivola ai giornalisti presenti al Balaton Park, tra cui quelli di Motorsport.com.

Dopo il contatto tra Fernandez e Martin a Barcellona, l'Aprilia aveva convocato una riunione con tutti i suoi piloti al Mugello, con lo scopo di chiarire le dinamiche interne. Questa situazione però è molto diversa secondo Rivola, perché è una circostanza sfortunata che l'errore di Jorge abbia finito per eliminare altre due RS-GP.

"Io non credo che si possa parlare di un errore contro un pilota Aprilia. Ha fatto un errore, diciamo, non da campione del mondo: ha frenato troppo forte all'interno, in un punto in cui c'è meno grip e purtroppo ha preso i nostri. Diciamo che tra di noi abbiamo una statistica poco fortunata, ma basterebbe non sbagliare. Alla prima curva non si possono fare questi errori, soprattutto in un periodo in cui si parla tanto di sicurezza. E' da evitare".

Quando poi gli è stato domandato se c'è almeno qualche aspetto positivo da salvare di questa trasferta, ha replicato: "Che non si è fatto male nessuno. La grande notizia è che non si è fatto male nessuno. Conoscendo benissimo Marco, so già che lui farà di tutto per vincere le prossime due gare, chiunque ci sia in pista. Noi quindi lo supporteremo al meglio".

Infine, ha ribadito che, nonostante questi zero pesanti per la classifica, non servirà rivedere le regole interne, anche se una discussione sull'episodio sarà inevitabile: "Le regole tra di noi sono molto chiare e credo che sia molto meglio parlarne a freddo che a caldo. Adesso sono qui a parlare con voi, perché qualcuno deve farlo per rispetto nei vostri confronti, ma internamente credo che sia sempre meglio farlo a freddo, guardando esattamente quello che è successo. Sono comunque ragazzi intelligenti, ma gli errori li facciamo tutti e sappiamo tutti com'è quando abbassano la visiera. Ma questo è un errore che un Jorge Martin non deve fare", ha concluso.