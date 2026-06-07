F1 | Antonelli dà una lezione di guida a tutti e vince anche a Monaco. Hamilton 2°, Leclerc KO

Più forte dei rivali. Più forte della Safety Car e del ricompattarsi del gruppo. Più forte della ripartenza e del secondo start da fermo. Insomma, più forte di tutti. Andrea Kimi Antonelli ha portato a termine il lavoro nel Principato e ha vinto anche il Gran Premio di Monaco, firmando così il quinto successo consecutivo della stagione e della sua carriera in Formula 1.

Il pilota della Mercedes ha dato una lezione di guida a tutti quanti, tenendo un ritmo infernale dalla partenza sino al traguardo. Prima che la Safety Car intervenisse per permettere ai commissari di spostare l'Aston Martin AMR26 di Lance Stroll - bloccata all'Antony Noghes - Andrea Kimi era riuscito a doppiare tutti quanti, Russell compreso, meno le due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, che in quel momento si trovavano seconda e terza.

Al restart, Antonelli è stato perfetto, mantenendo la prima posizione. La gara, però, è stata neutralizzata subito al giro 66 con bandiera rossa per via dell'incidente di Charles Leclerc, avvenuto sempre all'Antony Noghes. La gara è stata fermata per svariate decine di minuti, con la direzione gara che è andata a valutare l'asfalto proprio poche decine di metri prima dell'ultima curva.

Il manto, infatti, si è deteriorato giro dopo giro, perdendo il primo strato in una striscia molto vicina alla traiettoria. Alla seconda ripartenza, Antonelli è stato bravo a resistere agli attacchi di Lewis Hamilton, secondo, portando a casa l'ennesima vittoria della sua gara.

78 giri che sono sembrati un manifesto: Antonelli ha detto a tutti non tanto le sue ovvie intenzioni (lottare per il titolo), quanto il suo talento, che nel 2025 era stato messo più volte in discussione nonostante fosse al primo anno e lo stesse affrontando da 18enne. Tempo al tempo: non abbiamo dovuto nemmeno aspettare tanto per vedere di che pasta fosse fatto.

A corredo del perfetto fine settimana di Antonelli, il contemporaneo 14esimo posto di George Russell, arrivato per via di un Drive Through comminato dai commissari di gara per non aver scontato la prima penalità di 5 secondi ricevuta per essere andato oltre il limite di velocità in pit lane durante la prima sosta effettuata. Oltre il danno, la beffa: come vi abbiamo già detto, Antonelli ha avuto modo anche di doppiare Russell nel corso della prima parte di gara, così da mettere il sigillo a un fine settimana fantastico per lui, tremebondo per Russell.

La Ferrari torna a casa con un secondo posto dolce-amaro. Lewis Hamilton si conferma in ottima forma dopo la bella gara in Canada, ma non ha mai avuto la possibilità di lottare per il successo: Antonelli è stato semplicemente imprendibile sin dalla prima volta che ha affrontato la Sainte Devote.

Per quanto riguarda Charles Leclerc è arrivato un ritiro che ha completato un fine settimana da dimenticare. Al giro 66, dopo la ripartenza dalla Safety Car intervenuta per spostare l'Aston Martin AMR26, è finito per sbattere alla Anthony Noghes, esattamente come Stroll pochi minuti prima. A beffarlo sembra che sia stato il solito problema ai freni che lo ha accompagnato negli ultimi due fine settimana (Canada e Monaco).

Il podio è completato da un Isack Hadjar mai domo. Dopo aver iniziato molto male il weekend, andando a sbattere contro le barriere della chicane delle Piscine, il francese ha messo in piedi una gara tutta cuore. Il parigino ha sopportato anche diversi problemi apparsi sulla sua power unit, chiudendo terzo e facendo ciò che Red Bull gli chiede: fare risultato pesante quando manca Verstappen.

Max ha avuto poco modo di provare a vincere. Spenti i semafori del via, ha dovuto spostarsi a causa di un guasto alla sua power unit ed è stato costretto al ritiro immediato. Un vero pecccato, perché abbiamo così perso un grande protagonista della gara addirittura prima della prima curva.

Appena fuori dal podio Oscar Piastri con l'unica McLaren al traguardo, perché il campione del mondo Lando Norris è stato costretto al ritiro al giro 45 a causa di un guasto probabilmente riconducibile alla batteria.

Strepitoso fine settimana per Racing Bulls che chiude al quinto e sesto posto con Liam Lawson davanti ad Arvid Lindblad. Il team faentino è stato perfetto tra la Safety Car e la ripartenza, guadagnando diverse posizioni e arrivando a portare a casa punti pesantissimi.

Beffa atroce per Pierre Gasly, il quale ha chiuso terzo assoluto ma è scivolato settimo per via di 10 secondi di penalità accumulati nel corso della gara. Arrivano a punti anche la Haas con Esteban Ocon e, soprattutto, la Cadillac con un Sergio Perez incredulo. Il team americano è riuscito ad andare a punti alla sesta gara della sua storia in F1. In questa occasione è stata più fortuna che altro, considerando i diversi ritiri nel corso della gara, ma le prestazioni sono in crescita.

Fernando Alonso chiude appena fuori dalla zona punti, 11esimo, davanti all'Audi di Gabriel Bortoleto. Nico Hulkenberg, nono fino alla bandiera a scacchi, è stato penalizzato con 10 secondi aper aver speronato la Williams di Carlos Sainz alla Loews, poco dopo la seconda partenza da fermo.