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MotoGP | Marquez: "Il prezzo da pagare è stato alto, ma ne è valsa la pena"

Dopo aver mostrato le sue carte sabato con la vittoria nella Sprint del Gran Premio d'Ungheria, Marc Márquez è tornato, dopo 14 Gran Premi – sei dei quali saltati a causa di un infortunio alla spalla – a vincere un Gran Premio, conquistando così la sua 100° affermazione in carriera tra tutte le classi del Mondiale.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Modificato:
Marc Marquez, Ducati Team

Nessuno riesce a fermarlo: né gli infortuni, né le battute d'arresto, né lo scoraggiamento. Marc Marquez ha completato un ritorno memorabile lo scorso anno in MotoGP, conquistando il suo nono titolo mondiale, ma mentre festeggiava la sua impresa un infortunio lo ha mandato nuovamente in sala operatoria, per ben due volte. E quando ormai sembrava destinato a gettare la spugna, lo spagnolo è risorto, ancora una volta, con un weekend memorabile nel suo "nuovo" giardino, il "Balaton Marc" in Ungheria, dove ha conquistato 37 punti e ne ha recuperati 30 sul leader del campionato, Marco Bezzecchi.

"Sono super contento, è stata una vittoria sofferta dopo l'infortunio dello scorso anno; nello sport tutto può cambiare da un giorno all'altro, il ritorno è stato duro, con molte difficoltà, ma qui avevo una grande opportunità. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno creduto in me, i medici, i fisioterapisti. Il prezzo da pagare è stato alto, con tanto lavoro a casa, ma ne è valsa la pena, un altro ritorno", ha spiegato appena finita la gara.

Marquez è arrivato giovedì al Balaton assicurando che se avesse vinto qui sarebbe stato perché gli altri avevano fatto male, ma non è andata esattamente così.

"Alla fine ce l'abbiamo fatta noi, mi aspettavo di stare peggio. La chiave è stata dosarmi molto venerdì, non spingere, ho visto che mi veniva con facilità e non ho sprecato energie, ieri stavo meglio. Alla fine della gara, per fortuna che io avevo la gomma media (posteriore) e Pedro Acosta quella morbida, avevo già il braccio sinistro indolenzito per aver spinto così tanto: abbiamo pagato un prezzo alto ma ne è valsa la pena", ha continuato, descrivendo le sue sensazioni.

"Quale prezzo?", gli hanno chiesto. "Cavolo, dillo tu, sono stato due volte in sala operatoria, molte ore di lettino. Non la prendo alla leggera perché è molto dura, ma bisogna essere ottimisti. Non è stata la prima volta, e questo stanca molto di più mentalmente che fisicamente, ma quando vivi questi momenti c'è la ricompensa", ha celebrato.

Marc Márquez, Ducati Team

Marc Márquez, Ducati Team

Foto di: Ferenc Isza / AFP via Getty Images

"Ora bisogna vedere se avremo altre opportunità. Questo fine settimana mi hanno salvato le curve a sinistra, vedremo cosa succederà a Brno ed in Olanda, dobbiamo avere pazienza e continuare a guadagnare punti, perché come si è visto oggi tutto può succedere", ha detto riferendosi al balzo in avanti che ha fatto in campionato.

La chiave della vittoria per Marc è stata la scelta della gomma media contro il parere della Ducati.

"Oggi abbiamo optato per la posteriore media. All'inizio pensavo di aver commesso un errore, tutta la Ducati, compreso Gigi (Dall'Igna), mi spingeva verso la soft, ma ho seguito il mio istinto. All'inizio non riuscivo a stare dietro ad Acosta, ma ho avuto pazienza; alla fine avevo molto di più a livello di gomma e pochissimo a livello fisico, mi si è irrigidito il braccio sinistro, che è quello buono, per aver fatto tanta forza".

Marc non vuole cantare vittoria dopo questo weekend perfetto. "Ora è il momento di superare le prossime gare, quella di Brno e quella di Assen, che sono molto impegnative fisicamente, soprattutto quella in Olanda, per vedere come arriveremo alla pausa estiva", ha detto, smorzando le aspettative.

Nonostante un weekend impeccabile, Marc ha voluto ricordare che la fortuna gli ha dato una mano, soprattutto in gara, con molti rivali fuori gioco.

"Oggi abbiamo avuto un po' di fortuna. Fortunatamente tutti i piloti stanno bene, ma quando ho visto che stavamo andando da soli con Acosta ho pensato che fosse successo qualcosa. Sono caduti i due o tre piloti che avevano il ritmo per vincere la gara, è stata fortuna", ha detto, senza voler dire se è tornato in lotta per il titolo.

"In un campionato così lungo può succedere di tutto, ma al momento non mi sento in grado di rimontare; mi piacerebbe dire che puntiamo alla rimonta e alla vittoria a Brno. Vediamo se piove (ride), ma l’ho visto questo fine settimana: con solo due frenate a destra facevo già fatica. Fare un fine settimana come quello che ho fatto tecnicamente è molto difficile, perché devi mettere tutto a posto quando non spingi il venerdì".

"Voglio divertirmi, durante tutta la mia carriera sportiva mi sono messo molta pressione, ora è il momento di... Certo, continuerò ad essere ambizioso, non mi calmerò a 33 anni, ma voglio rilassarmi un po' mentalmente e godermela, perché se mi diverto tutto arriverà. Ma tutto dipende dalla forma fisica, che dobbiamo migliorare", ha concluso il #93.

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