F1 | Ocon e Gasly: "Quest'anno ci spingeremo a Vicenda"

Gli obiettivi a cui consentirà di puntare la nuova A523 diventeranno più chiari dopo le prime gare stagionali, ma il confronto tra Esteban Ocon e Pierre Gasly sarà uno degli argomenti d’interesse del mondiale 2023. Tra i due in passato i rapporti non sono stati idilliaci, ma si tratta di vecchie ruggini che risalgono ai tempi del kart. Ora si ritrovano a portare in pista la squadra francese per eccellenza, e soprattutto entrambi sanno di avere un’opportunità importante arrivata dopo aver attraversato momenti esaltati e periodi in cui la permanenza in Formula 1 è stata in forte dubbio.

“Io ed Esteban ci conosciamo da tanto tempo e siamo cresciuti gareggiando insieme – ha commentato Gasly alla presentazione della A523 - È una storia davvero incredibile, se si pensa che ora siamo entrambi non solo in Formula 1, ma anche entrambi vincitori di gare di Formula 1 e persino compagni di squadra sulla griglia per lo stesso team francese. È un vero onore rappresentare la Francia e il tutto è reso ancora più speciale dal fatto che sono entrato in Alpine al fianco di Esteban. Dobbiamo motivarci a vicenda e spronare il team in modo da poter raggiungere i nostri obiettivi”.

L’ingresso di Pierre in squadra è una storia incredibile per noi e per Alpine – ha confermato Ocon - Io e Pierre ci conosciamo fin da quando eravamo piccoli, siamo cresciuti entrambi in Normandia. Entrambi abbiamo realizzato il sogno di correre in Formula 1 e che ora ci ritroviamo nello stesso team è davvero incredibile. Nelle categorie minori abbiamo preso strade diverse, ma sono entusiasta che Pierre si sia unito alla famiglia Alpine e non ho dubbi sul fatto che si ambienterà bene”.

Alpine A523 Photo by: Alpine

Dopo l’addio di Alonso, Ocon è diventato il pilota che almeno inizialmente rappresenterà il punto fermo della squadra. “Il mio obiettivo è mettermi al passo quanto prima – ha chiarito Gasly - ma sarò realistico, perché so che non sarà facile dare subito il 100%. Continuerò a lavorare sodo per prepararmi, fornire un costante feedback agli ingegneri per migliorare il pacchetto. Ho già trascorso tanto tempo con alcuni membri del team per prepararmi alla nuova stagione, ma ovviamente nulla aiuta come il lavoro in pista”.

Ocon da parte sua non ha nascosto l’entusiasmo: “L’inizio dell’anno è sempre emozionante perché c’è molta attesa e curiosità da parte di tutti i membri del team, la nuova monoposto porta sempre nuove opportunità e, come pilota, tutto ciò che desideri è scendere in pista. Non c’è molto che possa rivelare in questa fase, bisognerà aspettare fino al Bahrain ma posso dire di essere entusiasta di ciò che ho visto finora in merito alla A523. Come ogni anno, non sappiamo a che punto siano i nostri avversari, per cui è meglio tenere la testa bassa e concentrarci su noi stessi e ciò che possiamo controllare”.

Alpine A523 Photo by: Alpine