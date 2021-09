F1, Monza, Libere 1: Hamilton si presenta, Ferrari staccata

La prima notizia è che le monoposto di F1 a Monza hanno ormai raggiunto le prestazioni dell'anno scorso: Lewis Hamilton è stato il più veloce alla fine della prima (e unica) sessione di prove libere del GP d'Italia con il tempo di 1'20"926 a due decimi dalla FP1 di Valtteri Bottas con la W10.

E' vero che la pista è a basso carico aerodinamico, per cui conta l'efficienza e la perdita di downforce per le regole 2021 si sente di meno, però è comunque il segno di come lo sviluppo della F1 non si ferma: Hamilton, infatti, la prima posizione l'ha ottenuta con le gomme medie (le soft non le ha montate), mentre Max Verstappen è secondo con la Red Bull a 452 millesimi ma l'olandese la prestazione l'ha cercata con le rosse.

I numeri dicono in modo chiaro che la Mercedes è la grande favorita per le qualifiche che si terranno a partire dalle 18:00. Max è riuscito a infilarsi fra le due frecce nere, ma ha accusato qualche difficoltà di assetto nelle chicane. E' possibile che a Milton Keynes abbiano scaricato troppo le ali per cercare le velocità massime: ci aspettiamo delle correzioni nel set-up della RB16B.

Perez che aveva giganteggiato nella prima mezz'ora con nle gomme medie, mentre Verstappen girava con le hard, è via via scivolato a centro gruppo nella decima piazza che spesso lo contraddistingue. Valtteri Bottas lascia mezzo secono al campione del mondo (a parità di gomma gialla) ed è stato avvicinato a due decimi da Lance Stroll in forma con l'Aston Martin. Il canadese predilige le piste veloci e a Monza vanta bei ricordi, ma Sebastian Vettel è a un paio di decimi in sesta posizione.

Fra le due "verdone" si è infilato Pierre Gasly con l'AlphaTauri vittoriosa l'anno scorso: il francese è a 43 millesimi dal finlandese, dimostrando che la AT02 è competitiva anche in quest'edizione della gara tricolore.

Va detto che stando ai tempi la piazza d'onore era di Lando Norris con la McLaren, ma l'inglese, tirato in scia dal compagno di squadra, si è visto togliere il tempo per un largo alla Curva Alboreto (Parabolica) ed è scivolato solo al 12esimo posto. Il segnale che emerge è che chi dispone di power unit Mercedes ha un indubbio vantaggio.

Anche Charles Leclerc si è visto togliere il tempo con le soft, ma la Ferrari non ha impressionato: la SF21 si difende nel T2 e nel T3, mentre soffre nel primo tratto, il più veloce. E allora il migliore pilota del Cavallino è Carlos Sainz con un distacco di quasi un secondo da Hamilton con Leclerc 11esimo. La sessione è stata molto interlocutoria e la qualifica sarà condizionata dalle scie che sullo stradale contano tantissimo.

Fernando Alonso è ottavo con l'Alpine, mentre Esteban Ocon è solo 15esimo: il francese è indietro perché è stato bloccato all'Ascari da Hamilton rimasto in traiettoria in un giro di rientro.

Buona sessione per Daniel Ricciardo che sente la competitività della McLaren. Positiva la prestazione di Antonio Giovinazzi 13esimo con l'Alfa Romeo: l'italiano non si fa condizionare dalle voci di mercato, mentre il confermato Robert Kubica al posto di Kimi Raikkonen ancora positivo al Covid ha chiuso 16esimo, portando la C41 sopra alle Williams con George Russell davanti a Nicholas Latifi. Chiudono le due Haas con Nikita Mazepin davanti di un soffio a Mick Schumacher. Positivo l'approccio di Yuki Tsunoda che non ha fatto guai con l'AlphaTauri: è 14esimo. Un buon inizio...