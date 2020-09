Mercedes: un software avviserà per la pit lane chiusa

Dopo aver analizzato nel dettaglio l’errore di strategia commesso domenica scorsa a Monza, che ha compromesso la possibilità di Lewis Hamilton di aggiudicarsi il Gran Premio d’Italia, la Mercedes è corsa ai ripari per garantire che non si ripeta quanto è avvenuto.

La squadra campione del Mondo ha realizzato un nuovo software che permetterà agli ingegneri di ricevere una notifica specifica in caso di chiusura della pit-lane.

Fino allo scorso weekend il segnale era contenuto in una delle pagine del monitor dei tempi, e nella concitazione verificatasi domenica scorsa, l’informazione non è stata notata in tempo utile per avvisare Hamilton.

“A Monza avevamo due sorgenti di informazioni che ci hanno avvistato della pit-lane chiusa – ha spiegato lo stratega del team James Vowles – la prima era la tabella elettronica in pista (posta all’esterno della Parabolica), e se il pilota la vede sa che non può entrare ai box. La seconda era sui monitor, in particolare sulla pagina 3 che riporta i messaggi che invia la FIA".

"Purtroppo quando è arrivato il messaggio non abbiamo prestato attenzione poiché Lewis ha chiesto un set di gomme diverso rispetto a quello che avevamo preparato (hard al posto delle medie) e stavamo valutando se avessimo tempo o meno per un eventuale cambio di mescola e se fosse la decisione giusta o meno".

"Erano tutte conversazioni che richiedono solo pochi secondi, ma si sono sommate e non ci siamo accorti della nuova riga sul monitor che ci informava della pit-lane chiusa, semplicemente ce la siamo persa”.

La Mercedes è riuscita a tenere fuori Bottas perché si è accorta qualche secondo dopo del messaggio.

“Hanno fatto la differenza 10 secondi – ha spiegato Vowles – che ci hanno consentito di tenere in pista Valtteri, ma Lewis era in testa alla gara ed è stato il pilota che aveva meno tempo per essere avvertito".

"Col senno di poi sappiamo che avremmo dovuto prestare più attenzione, ma da ora in poi avremo a disposizione un software che ci avviserà in caso di messaggi critici come questo in pochi secondi”.