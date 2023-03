F1 | Mercedes: D'Ambrosio nuovo responsabile del programma junior

Carica lettore audio

Il belga, che ha corso per la Marussia Virgin nel 2011 ed ha fatto un'unica apparizione con la Lotus al Gran Premio d'Italia del 2012, è stato visto nei box Mercedes in diverse occasioni quest'anno, al fianco del team principal Toto Wolff.

Finora, la Mercedes aveva spiegato che la presenza di D'Ambrosio era puramente informale, in quanto era un buon amico della squadra.

Tuttavia, la squadra di Brackley ha chiarito che non si stava solo divertendo e che c'era la possibilità che il loro rapporto diventasse qualcosa di più serio.

Parlando in occasione dei test in Bahrain, il mese scorso, Wolff ha detto: "È stato in Formula E, è stato team principal di Venturi ed è arrivato secondo in campionato. È qui come amico, sta osservando. Forse farà qualcosa in futuro, ma non ancora".

Tuttavia, dopo che è stato avvistato nel paddock del Gran Premio dell'Arabia Saudita in divisa Mercedes, l'azienda ha confermato che ora ha assunto un ruolo ufficiale nella squadra.

Nel suo nuovo ruolo, D'Ambrosio contribuirà a curare la schiera di giovani piloti che la Mercedes ha sotto contratto in varie categorie in tutto il mondo.

Tra le sue mansioni ci saranno le gare di F1 e la gestione della carriera e dello sviluppo dei piloti che la Mercedes spera di far crescere nei propri ranghi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Jerome d'Ambrosio Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Queste responsabilità erano state precedentemente affidate a James Vowles lo scorso anno, prima della sua partenza per approdare alla Williams come nuovo team principal.

D'Ambrosio si è concentrato di recente sulla Formula E, dopo essersi ritirato dalle corse alla fine della stagione 2019/2020. Nella stagione successiva è passato al ruolo di team manager con Venturi Racing, diventando infine team principal nel novembre 2021.

Dopo aver aiutato la squadra a completare la sua stagione di maggior successo nel 2021/2022, con il secondo posto nel campionato, si è dimesso lo scorso settembre in vista del passaggio del team al marchio Maserati.

D'Ambrosio ha vinto tre gare durante la sua carriera in Formula E: a Berlino nel 2015, in Messico nel 2016 e a Marrakesh nel 2019.