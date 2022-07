F1 | Logan Sargeant: un bel grattacapo per la Williams

Carica lettore audio

Nelle scorse settimane il team di Grove è stato al centro del mercato quando si è vociferato di un probabile arrivo di Oscar Piasri al posto di Nicholas Latifi per la prossima stagione.

Tuttavia quest’anno la Williams si è trovata tra le mani un Logan Sargeant che sta vivendo una stagione d’esordio in Formula 2 di altissimo livello.

Il pilota americano, entrato ad inizio anno nella Academy della squadra inglese, ha ottenuto il successo in Gran Bretagna ed in Austria, oltre al secondo gradino del podio a Baku. In Francia ha vissuto un weekend negativo, complice un ritiro nella Feature Race per un problema alla frizione che l’ha fatto retrocedere in terza posizione in campionato con 55 punti di ritardo da Felipe Drugovich.

Tuttavia le prestazioni di Sargeant non sono passate inosservate e se dovesse riuscire a laurearsi campione non potrebbe disputare una nuova stagione in Formula 2 nel 2023. In questo caso per la Wiliams inizierebbero i problemi.

“Sarebbe un bel grattacapo” ha affermato Jost Capito. “No ho avuto di peggiori a dire la verità. Ovviamente siamo impressionati da quanto sta facendo nella sua prima stagione in F2. Non gli abbiamo messo pressione ed ha avuto il tempo di adattarsi. Ci ha impressionato per la rapidità con cui è entrato in confidenza con la monoposto e la gestione delle gomme, oltre che per i risultati”.

“Il modo in cui ha ottenuto la pole in Francia è stato incredibile. In futuro sarà su una F1, ne sono assolutamente convinto”.

Al momento il team principal della Williams è consapevole come sia troppo presto per lanciarsi in previsioni sul talento americano.

“Ha bisogno dei punti della superlicenza e per ottenerli deve arrivare tra i primi cinque in campionato. Ad oggi la situazione sembra molto buona, ma tutto può cambiare rapidamente. È difficile prendere decisioni così anticipate su un pilota di Formula 2 a stagione in corso”.

Logan Sargeant, Carlin sul podio Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La Williams ha già concesso a Nyck de Vries la possibilità di girare in Spagna nel corso delle FP1 e Capito ha ammesso come Sargeant farà il suo debutto al volante di una Formula 1 nel corso di questa stagione.

“Penso sia ovvio anche se non l’abbiamo ancora annunciato. La nostra academy sta funzionando molto bene. Logan ha vinto due gare ed ottenuto una pole al Paul Ricard. Credo si meriti di salire in macchina”.

E cosa ne sarà di Piastri? Capito ha spiegato come la Williams non voglia chiudere la porta al giovane australiano e sarebbe disposto a prenderlo in prestito.

“Se fosse la scelta migliore per noi la prenderemmo in considerazioni. Se non lo fosse valuteremo altro. Abbiamo diverse opzioni ed alla fine sceglieremo quella che riteniamo sia la migliore per il team. Ancora, però, è troppo presto per entrare nei dettagli”.