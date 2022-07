F1 | Horner critico con la FIA sul tema sicurezza e porpoising

Carica lettore audio

Nel tentativo di arginare il problema del porpoising, che alcuni team hanno dovuto affrontare nella prima parte della stagione, la FIA ha annunciato nelle giornate antecedenti al Gran Premio di Francia che avrebbe modificato le regole per il prossimo anno per motivi di sicurezza.

Tra queste è previsto l'innalzamento dei bordi del pavimento di 25 mm e l'introduzione di controlli più severi sui fondi.

La Red Bull si è opposta a qualsiasi modifica delle regole nel corso di quest'anno, affermando che i team che non hanno avuto problemi di porpoising non dovrebbero pagare il prezzo di altre squadre che hanno avuto maggiori difficoltà.

"Ancora una volta, non ho visto alcun problema qui in Francia", ha dichiarato Horner al termine della gara vinta da Max Verstappen. "Credo che nelle ultime tre o quattro corse non si sia visto alcun problema”.

"Penso che sia necessario trovare una soluzione di buon senso, non riscrivere il regolamento per l'anno prossimo in un momento così avanzato dell'anno e con i limiti di budget che ci sono. Credo che il problema sia ancora più grave per alcuni dei team più piccoli che semplicemente non avrebbero le risorse necessarie per reagire".

"Penso che qualsiasi misura venga presa, debba essere ragionevole".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Horner ha affermato, durante il weekend di gara, che le pressioni per le modifiche al fondo sono state fatte solo per aiutare "una certa squadra", riferendosi alla Mercedes, ma il team di Brackley ha negato questa ipotesi, affermando che le modifiche al fondo non garantirebbero un miglioramento della W13.

La FIA ha vuole adottare queste modifiche in nome ella sicurezza, ma sia Horner che altri team principal hanno messo in dubbio questa teoria.

"Non credo che si tratti di un problema di sicurezza. Dipende dalla squadra come sceglie di far funzionare la propria vettura. Si può eliminare il porpoising molto facilmente, ma a costo di sacrificare le prestazioni”.

"Pertanto, non è compito della FIA garantire che una squadra sia competitiva. Altrimenti, negli ultimi 10 anni avremmo avuto un BOP per i motori".

Horner ha sottolineato come parte del problema sia la mancata definizione di ciò che costituisce un problema di sicurezza secondo i regolamenti FIA, e ha affermato come la sicurezza sia: "Una carta molto facile da sostenere. Perché teoricamente non è oggetto di una commissione o di un voto del Consiglio Mondiale".

"Penso che si possa fare qualcosa, ma che debba essere ragionevole. Le cifre che sono state discusse sono troppo estreme rispetto alla realtà di ciò che probabilmente si potrebbe fare".

"È troppo tardi per riprogettare una vettura per il prossimo anno", ha detto Horner. "Se si parla di un aumento di 25 mm dell'altezza del pavimento, si tratta di un'aerodinamica completamente diversa".