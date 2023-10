F1 | Leclerc: "Pole inattesa, ma qui non è il massimo"

In pochi avrebbero potuto pronosticare la pole position di una Ferrari. Invece Charles Leclerc lo ha fatto di nuovo. Il pilota monegasco ha ottenuto il tempo più rapido nelle qualifiche del Gran Premio del Messico grazie al crono di 1'17"166.

Leclerc aveva già fatto vedere cose interessanti nelle prime due sessioni di prove libere svolte ieri, ma un conto sono prove dove tutti hanno un piano di lavoro differente, un altro è confermarsi con tutti i rivali ad armi pari.

A Città del Messico le monoposto più attese erano altre, ma la prima fila tutta Ferrari dice che le SF-23 possono dire la loro almeno sul giro secco. Alla fine delle qualifiche Leclerc ha ammesso di non aver creduto alla pole position prima delle prove ufficiali di oggi.

"Non avrei mai pensato di avere la prima fila tutta Ferrari, ma ormai sono due fine settimana che diciamo questo e la gente ormai non ci crede più, se devo essere onesto. Non mi aspettavo di essere in pole oggi".

"Q1 e Q2 non sono andate benissimo. In Q3 non sono stato molto felice del giro, però siamo in pole position lo stesso. Il sabato è stato positivo, ma ora dobbiamo pensare a domani. Non siamo male sul passo gara, ma spesso la Red Bull ha fatto sorprese alla domenica. Speriamo di poter dimostrare in gara quello che abbiamo fatto ieri sul passo nelle libere".

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23

"Ora mi devo concentrare sulla gara di domani, perché va bene essere in pole position, però dobbiamo vincere domani e sappiamo che sarà molto difficile".

Ad Austin la Ferrari ha gettato al vento una buona occasione di portare a casa il podio con Leclerc (poi arrivato con Carlos Sainz per merito della squalifica di Lewis Hamilton) a causa di un errore evidente di strategia. Questa volta il team di Maranello dovrà cercare di evitare errori per dare al proprio pilota e darsi un'occasione in un fine settimana dove le Red Bull sembrano meno lontane rispetto al solito e i rivali sono rimasti dietro.

"Domani dovremo solo concentrarci su noi stessi, abbiamo avuto un buon passo per tutto il fine settimana. Faremo di tutto per vincere ma so bene che sarà una gara molto complessa, ma vedremo come andrà domani".

La partenza al Gran Premio del Messico si terrà in un rettilineo molto lungo e, dalla pole alla prima curva, ci sono oltre 800 metri. Questo esporrà le Ferrari ad attacchi multipli da parte dei diretti rivali, primo tra tutti Max Verstappen che scatterà dalla terza casella dello schieramento.

"Partiremo dalla pole. Non sono sicuro di essere nella miglior posizione possibile per partire nel gran premio, ma sono molto felice di aver fatto la pole, sono felice di com'è andata oggi e cercheremo di finalizzare domani", ha concluso Leclerc.