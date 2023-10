F1 | Mexico, Qualifiche: prima fila tutta Ferrari, battuto Verstappen

Sarà una prima fila tutta Ferrari quella che domani aprirà la griglia di partenza del Gran Premio del Messico, con la Rossa capace di conquistare sia la prima che la seconda posizione mettendosi alle spalle chi era il vero accreditato per la pole position, Max Verstappen. Davanti a tutti ci sarà infatti la SF-23 numero 16, quella di Charles Leclerc, capace di salire in cima alla classifica dei tempi con un crono di 1:17.166, ottenuto nel primo tentativo della Q3.

Dopo quella di Austin, si tratta quindi della seconda pole position consecutiva per il monegasco, il quale ha battuto il proprio compagno di squadra per soli 67 millesimi. Durante le interviste entrambi i Ferraristi hanno sottolineato una certa sorpresa per il risultato finale, rimarcando come dopo le libere credevano gli mancasse ancora qualcosa per puntare al vertice della classifica. Tuttavia, nel momento decisivo, sia il monegasco che lo spagnolo hanno messo insieme tutti i pezzi del puzzle, centrando una prima che ha entusiasmato il muretto.

Terzo Max Verstappen, al quale nel Q3 è mancato quel pizzico in più per battere le due Rosse, dato il distacco sotto il decimo dalla pole. L’olandese ha poi spiegato come abbia faticato nelle ultime curve del giro, patendo il surriscaldamento delle coperture. Tuttavia, è importante segnalare come il pilota della Red Bull sia al momento sotto investigazione per un impeding nel corso della prima manche.

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

La bella sorpresa è il quarto posto di Daniel Ricciardo su una pista dove AlphaTauri sapeva di poter ben figurare. Già alla vigilia, infatti, l’australiano aveva sottolineato di voler puntare alla top ten e ai punti, ma il quarto posto finale è indubbiamente la ciciliegina di un sabato da incorniciare. Alle sue spalle scatterà Sergio Perez, quinto a circa due decimi e mezzo dalla pole, mentre ad occupare la sesta fila saranno Lewis Hamilton e Oscar Piastri. Come per Verstappen, tuttavia, anche l’inglese della Stella è sotto investigazione, anche se nel suo caso l’accusa è quella di non aver rispettato le bandiere gialle in Q1.

A concludere la top ten George Russell e le due Alfa Romeo: la squadra del Biscione ha ben figurato su una pista più congeniale alle caratteristiche della C43. Con un asfalto più liscio gli ingegneri hanno potuto abbassare la vettura e guadagnare carico aerodinamico, mentre le alte temperature dell’asfalto hanno aiutato a compensare quei problemi di warm-up di cui generalmente soffre la monoposto in qualifica.

Undicesimo e primo degli esclusi Pierre Gasly, con l’Alpine che, senza ombra di dubbio, non ha rispettato le aspettative che si era creata internamente dopo il venerdì. Rispetto al suo compagno di scuderia, l’ex pilota AlphaTauri in realtà sentiva di non essere completamente a posto a livello di set-up, ma le buone prestazioni mostrate nelle prime libere gli avevano comunque permesso di concludere la giornata con il sorriso. Staccato di soli tre millesimi Nico Hulkenberg, il quale ha portato la Haas aggiornata in sesta fila, riuscendo a fare la consueta differenza in qualifica.

Più staccato Fernando Alonso, tredicesimo, con un’Aston Martin piuttosto deludente dopo i primi segnali già visti nella giornata di ieri. Nonostante le ultime posizioni al termine delle prove libere, la squadra di Silverstone si era affrettata a dire che quello visto venerdì non fosse il reale valore della AMR23, sottolineando di aver lavorare soprattutto in chiave gara e che il potenziale della vettura sul giro secco si sarebbe visto solo al sabato. Tuttavia, con lo spagnolo tredicesimo e Stroll diciottesimo, per ora non è stato il fine settimana più semplice per la scuderia britannica.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo è la sorpresa di giornata grazie al quarto posto

È una qualifica dal retrogusto amaro per Alex Albon che, dopo aver ben di figurato al venerdì e nell’ultimo turno di prove libere, puntava a conquistare una Q3 con cui mettersi in gioco per i punti domenica. In effetti, l’anglo-tailandese era riuscito a registrare un crono valido per superare la seconda manche, quantomeno prima che questo venisse cancellato per il superamento dei track limit in curva due. Alle sue spalle Yuki Tsunoda, il quale ha disputato il Q2 prevalentemente per fornire la scia al proprio compagno di squadra, dato che il giapponese domani sarà costretto a prendere il via dal fondo della griglia per la sostituzione della Power Unit.

La grande delusione delle qualifiche è indubbiamente Lando Norris, eliminato già al termine della Q1. Il britannico, che era inizialmente uscito sulla media per risparmiare un set di soft, è poi stato richiamato ai box ancor prima di completare il giro con il compound a banda gialla, rilegando così le chance di passare il turno all’ultimo run. Tuttavia, nel primo run sulla soft il britannico non è stato in grado di registrare un buon tempo, mettendosi così a serio rischio. Infatti, il testacoda di Alonso dopo aver toccato il cordolo interno in curva tre ha portato all’uscita delle bandiere gialle, rendendo di fatto impossibile migliorarsi e registrare un crono valido per superare la manche. Anche in Messico si tratterà quindi di una corsa in rimonta per il britannico, che dovrà risalire la classifica dalle ultime file della griglia.

A trovare l’esclusione in Q1 sono stati anche Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Lance Stroll e Logan Sargeant. Dopo un venerdì definito come uno dei migliori della stagione, il sabato messicano è di quelli da dimenticare per il portacolori dell’Alpine, solamente sedicesimo sullo schieramento di partenza, dopo aver trovato anche del traffico nel secondo settore durante il suo ultimo giro veloce. Chiude la classifica Sargeant, con il pilota statunitense, il quale è anche finito sotto investigazione per non aver rallentato a sufficienza sotto bandiere gialle in occasione del testacoda proprio di Alonso.