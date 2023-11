F1 | Leclerc: "KO per un problema idraulico. Andrò a Lourdes"

Il ritiro di Charles Leclerc nel giro di formazione del Gran Premio del Brasile potrebbe diventare il momento simbolo che ben rappresenta la stagione 2023 della Ferrari.

Il pilota monegasco, mentre era intento a scaldare il suo set di gomme Soft nuove con cui avrebbe dovuto prendere il via del Gran Premio al Carlos Pace di San Paolo, è finito a muro dopo aver perso il posteriore della sua SF-23 giunto alla prima delle due curve a destra.

La macchina, dopo l'impatto si è spenta, mentre Leclerc ha avvisato il box di aver avuto un problema idraulico che lo ha portato a bloccare le gomme posteriori. Il team radio successivo è stato eloquente: "Perché sono così sfigato?".

Il monegasco è riuscito a riaccendere la monoposto e a spostarsi dalla barriera, recuperando anche l'idraulica, ma solo per spostare la SF-23 e parcheggiarla in un corridoio di uscita dalla pista.

"Ho avuto un problema... Non lo so nemmeno con certezza. Non posso dice cos'è successo (dice dopo aver chiesto all'ufficio stampa del Cavallino Rampante, ndr)", ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport F1 una volta arrivato in mix zone dedicata alla stampa.

"Ho perso l'idraulica prima sul volante, dopo le ruote posteriori si sono bloccate da sole per una sicurezza sul motore e poi sono andato a muro. Oggi non potevo fare niente di più. Mi sono arrabbiato, sono stato sfortunato perché in questo fine settimana avevamo apparecchiato tutto per fare bene in gara e invece mi trovo fuori dopo appena tre curve. Mi fa un po' male. Basta".

Leclerc ha spostato il discorso parlando della sfortuna che lo attanaglia da inizio anno, anche perché è stato chiaro come la Ferrari - almeno per ora - non abbia alcuna intenzione di far sapere cosa sia andato storto sulla Rossa numero 16.

"Quest'anno non è stato un anno in cui sono stato proprio fortunato... Forse un viaggio a Lourdes mi aiuterà a un certo punto... Non so che fare. La migliore cosa che posso fare è fare bene in macchina. Quando rimetterò il casco darò ancora una volta il 150%, potranno tutti contare su di me. Al momento attuale fa male. Ne parleremo con il team".

Leclerc è rimasto nei pressi della vettura anche diversi minuti dopo l'accaduto per via della bandiera rossa innescata dall'incidente al via tra la Williams di Alexander Albon e le Haas di Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen. Il pilota della Ferrari ha provato a chiedere di ripartire, così da avere delle possibilità di poter concludere la corsa. Ma questo non è stato permesso.

"Con tutta la sfortuna che abbiamo avuto oggi... Ho provato a ripartire con la macchina, anche se non potevo. Dovevano riprenderla. Non hanno accettato che ripartissi per provare a finire la gara. Quindi è andata così", ha concluso Leclerc.