F1 | Clamoroso: Leclerc sbatte nel giro di formazione in Brasile!

Il Gran Premio del Brasile non avrebbe potuto partire in maniera peggiore per la Ferrari. Charles Leclerc è stato costretto al ritiro addirittura nel giro di formazione pochi istanti prima della partenza a causa di un probabile guasto sulla sua Ferrari SF-23 che lo ha portato a uscire di pista e a sbattere contro le barriere, rompendo una sospensione.

Il monegasco, scattato per il giro di formazione dalla seconda casella dello schieramento, ha perso il controllo della sua Ferrari mentre era intento ad affrontare una curva destrorsa, cercando di scaldare al meglio il suo set di mescole Soft nuove con cui aveva intenzione di partire.

Una volta finito contro le barriere, Leclerc ha aperto la radio con il suo box affermando di avere un problema idraulico sulla sua SF-23 numero 16. Sarebbe stata questa la causa che ha portato Charles a perdere il controllo della sua monoposto e a ritirarsi addirittura prima di arrivare in griglia aspettando lo spegnimento dei 5 semafori.

Leclerc, una volta avvertito il suo box, ha aggiunto: "Perché sono così sfigato?", dicendolo due volte. Charles ha anche provato a ripartire, ma solo per parcheggiare pur annunciando al team che l'idraulica era tornata a funzionare.

Ora la Ferrari dovrà fare affidamento sul solo Sainz, per altro qualificato molto peggio di Leclerc nelle qualifiche andate in scena lo scorso venerdì prima del sabato Sprint. Per Leclerc si tratta della seconda mancata partenza in carriera in Formula 1 dopo quella al Gran Premio di Monaco nel 2021 quando fu costretto al ritiro per via della rottura di un semiasse dovuta all'incidente occorso il giorno prima nel corso delle qualifiche.

Il Gran Premio del Brasile è stato poi fermato dopo il primo giro di gara a causa dell'incidente alla curva 1 che ha coinvolto la Williams di Alexander Albon e le Haas di Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen. La direzione gara ha fermato la corsa facendo esporre le bandiere rosse per permettere ai commissari di riparare le barriere distrutte dall'impatto violento e ripulire la pista dai tanti detriti lasciati dalle monoposto dopo il duplice contatto avvenuto poco prima della curva sinistrorsa che immette nella discesa.