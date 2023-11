F1 | Verstappen nella torcida davanti a Norris e super Alonso

Max Verstappen continua a demolire i record: il "mostro" festeggia la 17esima vittoria in questa stagione che è anche la 52esima della carriera, arrivando a una sola affermazione da Sebastian Vettel. L'olandese è leader del mondiale da 37 GP e nel GP del Brasile ha eguagliato un primato che era di Michael Schumacher. Il pilota della Red Bull ha azzeccato le due partenze (c'è stata una bandiera rossa al giro 2 per il contatto fra Alex Albon e Kevin Magnussen) e nessuno è riuscito a insidiarlo. Ci ha provato Lando Norris con la McLaren: l'inglese si deve accontentare di aver arpionato un altro secondo posto con un distacco di appena 8 secondi, ma si è tolto il gusto di siglare il giro più veloce con l'ultimo treno di gomme soft. Norris è arrivato con gomme fresche a 1'12"486, rifilando quasi un secondo al tre volte campione del mondo. Per ora Lando non ha ancora il colpo in canna per impensierire Verstappen che, però, non ha più quel margine clamoroso sulla vettura papaya che continua a crescere.

Tutti gli altri, invece, sono lontani almeno mezzo minuto, testimoniando che è solo la McLaren ad aver accorciato il distacco. Sul terzo gradino del podio sale un acclamato Fernando Alonso. Lo spagnolo ha incantato con l'Aston Martin: l'asturiano aveva subito l'attacco di un vivace Sergio Perez al penultimo giro, ma Fernando ha saputo reagire, difendendo la posizione sulla bandiera a scacchi per 53 millesimi. Un niente!

L'Aston Martin è tornata a un fondo meno evoluto e d'incanto sembra aver risolto tutti i problemi che l'hanno rallentata negli ultimi GP molto opachi. Una volta tanto la squadra di Silverstone riesce a portare a punti le due verdone, visto che Lance Stroll si è comportato bene portando a casa un quinto posto. Che la musica fosse cambiata lo si era capito già in qualifica con le due AMR21 entrambe in seconda fila.

Sergio Perez, scattato nono, ha fatto una bella rimonta con la seconda Red Bull e ha assaporato il gusto del podio per un giro, prima di subire lo straordinario ritorno di Alonso alla conclusione di una battaglia che si è protratta per quasi tutto il terzo stint.

Checo porta a casa i 12 punti del quarto posto che sono preziosi per consolidare la seconda posizione nel mondiale piloti con un vantaggio di 32 punti su Lewis Hamilton a due GP dalla fine.

La Ferrari non vede l'ora di voltare pagina: Charles Leclerc non è riuscito nemmeno a schierarsi. Nel giro di formazione il monegasco ha patito un problema idraulico che ha inchiodato la SF-23 e incolpevole è finito contro le barriere. Il principino deve fare i conti con la sfiga, ma siccome in F1 la sfortuna non esiste, è la Ferrari che comincia a mostrare una lingua lunga in questo finale di stagione con il materiale che è arrivato al limite. Una rottura che costa molto cara alla Scuderia che deve accontentarsi del sesto posto di Carlos Sainz. Lo spagnolo ha fatto decorosamente la sua parte, scoprendo in gara che la rossa con le gomme medie non era poi così male. Il madrileno aveva il compito di stare davanti alle Mercedes e ha portato a a termine il compito, anche se i punti da recuperare sulla Stella restano 20 e con due GP da disputare ci sono poche speranze di fare un sorpasso sulla squadra di Brackley.

Si rivede a punti l'Alpine con due vetture: Pierre Gasly ha agguantato un settimo posto, mentre Esteban Ocon ha chiuso decimo. In mezzo c'è Lewis Hamilton, ottavo alle prese con una W14 che non aveva il passo e con ogni mescola utilizzata è andato in crisi dopo pochi giri prestazionali. E' andata peggio a George Russell chiamato ai box per un ritiro precauzionale per evitare il cedimento della power unit.

Nona piazza per Yuki Tsunoda con l'AlphaTauri che muove la classifica iridata: probabilmente sarebbe andato a punti anche Daniel Ricciardo. L'australiano è rimasto fuori dalla top ten perché al primo via si è visto disintegrare l'ala posteriore da una gomma vagante che si è staccata dopo il crash al via. Problemi anche per Oscar Piastri che è stato costretto a ripartire dalla pit lane come Ricciardo: i due sono scattati avendo già un giro di distacco.

Le due Alfa Romeo sono state fermate ai box per timori sulla durata della power unit, mentre abbiamo accennato al crash al via: Kevin Magnussen davanti è partito meno bene di Nico Hulkenberg e che è finito nel sandwich con la Williams di Alexander Albon. L'anglo thailandese non ha cambiato traiettoria, ma si è visto arrivare addosso la Haas del tedesco, innescando un incidente che poteva avere conseguenze serie e invece, per fortuna, si è concluso solo con vetture mal conciate. La bandiera rossa è stata necessaria per dare modo ai commissari di percorso di ripristinare le barriere che si erano rovinate.