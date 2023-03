F1 | Hamilton shock: "La Red Bull ci dà un secondo al giro"

Carica lettore audio

Sembra essere davvero dura la realtà con cui ha dovuto fare i conti oggi Lewis Hamilton. Che la Mercedes W14 non fosse nata come la monoposto da battere lo si era capito fin dai test, ma sbatterci la testa nella prima giornata di prove del Gran Premio del Bahrain è tosta per un sette volte campione del mondo che viene già da un 2022 al di sotto delle aspettative, essendo stata la sua prima stagione in F1 senza vittorie.

Il muso lungo alle interviste di rito diceva di più di 1000 parole su questo venerdì di Sakhir: "Abbiamo scoperto di essere molto lontani. Lo abbiamo capito un po' durante i test. Ma il divario è grande. Sì, sto facendo tutto il possibile. Ma è quello che è. E quindi dobbiamo solo provare a lavorarci su", ha detto Hamilton.

Quando poi gli è stato chiesto se fosse la simulazione di qualifica o quella del passo gara ad essere particolarmente critica, ha aggiunto: "Nessuna delle due. Onestamente, credo che la situazione sia molto simile. Se guardiamo i long run della Red Bull, credo che siano un secondo più veloci al giro. Quindi abbiamo molto da lavorare".

A preoccuparlo è il fatto che ritiene di aver già trovato l'assetto ottimale, o quasi, per la W14, quindi al momento non vede una soluzione per migliorare la situazione radicalmente in tempi brevi.

"Penso di aver trovato il miglior assetto possibile per il momento, quindi continueremo a ritoccare piccoli dettagli qua e là, ma non è roba che ci può far guadagnare un secondo. Comunque stasera lavoreremo a testa bassa ed analizzeremo i dati per provare a progredire domani. Dobbiamo capire se c'è un modo di trovare un po' di prestazione".

Riguardo al passo gara, pensa di non essere troppo distante dalla Ferrari, anche se ritiene che la situazione della Mercedes possa essere addirittura peggiore rispetto a quella della passata stagione.

"Pensavo che la Ferrari fosse seconda. Ma credo che sul long run siamo abbastanza vicini a loro. Sembra che la Aston sia seconda e noi tra il terzo ed il quarto posto. Quindi siamo più o meno dove eravamo l'anno scorso, forse un po' più indietro. Questa non è la posizione in cui la squadra vorrebbe essere o merita di essere, ma siamo sulla strada sbagliata, quindi dobbiamo lavorare per rimetterci su quella giusta", ha concluso.