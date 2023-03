F1 | Verstappen: "Avvio difficile, ma poi abbiamo ritrovato la via"

Carica lettore audio

Nonostante abbia chiuso alle spalle dell'Aston Martin di un sorprendente Fernando Alonso, molti indicano già Max Verstappen e la Red Bull come i grandi favoriti per la vittoria nella gara inaugurale della Formula 1 2023, il Gran Premio del Bahrain.

La sorpresa è che, nonostante l'ottimo passo gara mostrato nella seconda sessione di prove libere, il campione del mondo in carica non è parso troppo soddisfatto della sua giornata e della sua RB19, con la quale ha avuto qualche difficoltà in più di messa a punto rispetto ai test della scorsa settimana, soprattutto per quanto riguarda il giro secco.

"Ho avuto un inizio di giornata difficile. La FP1 è andata male, non eravamo a posto a livello di bilanciamento ed è assurdo perché durante i test sembrava tutto buono quello che avevamo provato, quindi avevamo diverse cose da capire", ha spiegato Verstappen a fine giornata.

"Anche l'inizio della FP2 è stato un po' difficile e, anche se non abbiamo troppi riferimenti e dovevo recuperare un po' di fiducia nella macchina, credo che l'ultimo tentativo non sia stato male", ha aggiunto.

A farlo sorridere però è appunto la simulazione del passo gara, nella quale ha dato la sensazione di essere probabilmente quello messo meglio di tutti.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Per quanto riguarda il long run, sono rimasto sorpreso del passo che siamo riusciti ad avere con tutti i cambiamenti che abbiamo fatto. In generale la macchina non è male, quindi devo solo adattare ancora un po' la mia guida a come cambia dagli short run ai long run".

Nonostante le difficoltà, il bilancio di questo venerdì di Sakhir quindi non è negativo, perché comunque la sua monoposto si è evoluta nella direzione giusta.

"Dopo una brutta partenza, penso che siamo tornati nella direzione giusta e la situazione mi sembra decisamente migliore ora. Se mi sento di nuovo a mio agio con la macchina e riesco a spingere come voglio sul giro secco, allora saremo veloci. Ma è anche importante che con queste regolazioni per un giro, la macchina non sia fuori dalla finestra per i long run".

Infine, ha lasciato intendere di non essere troppo sorpreso dalle buone prestazioni delle Aston Martin: "Sono veloci, ma erano già stati molto competitivi anche nei test. Loro hanno avuto una buona giornata, ma noi abbiamo una vettura competitiva e dobbiamo solo mettere insieme tutti i pezzi".