F1 | Hamilton: "Andando in Ferrari realizzo un altro sogno!"

Ora tocca a Lewis. Il 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton è l'uomo del momento. E' sulle prime pagine, sulla homepage di tutti i siti d'informazione - sportive e non - ma anche nelle aperture dei telegiornali. Il suo passaggio alla Ferrari che troverà compimento nel 2025 è senza dubbio la notizia dell'anno, ma nelle ultime 48 ore il pluri iridato di Formula 1 era rimasto in silenzio, forse per far calmare le acque, divenute inevitabilmente tempesta, dopo gli annunci di Mercedes e Ferrari arrivati in rapida sequenza.

Hamilton non aveva ancora parlato, e nemmeno scritto. Nel primo pomeriggio di oggi ha rotto il silenzio con un post sulle proprie pagine ufficiali dei principali social network. Una vera e propria lettera che tocca tanti, se non tutti, i temi caldi di cui si sta disquisendo in questi giorni.

Ci sono i doverosi - ma sentiti - ringraziamenti alla Mercedes per averlo supportato sin dalla tenera età. Al suo attuale team, a cui ribadisce di voler dare il massimo per tornare a vincere nel 2024. A Toto Wolff per come lo ha guidato e per l'amicizia, senza dimenticare il supporto dato da Niki Lauda e dalla sua mancanza dopo la scomparsa avvenuta pochi anni fa.

Ma nelle parole di Lewis c'è anche tanto spazio per la Ferrari, che ha definito: "Un altro sogno che avevo da bambino" e che tra meno di 11 mesi realizzerà, indossando per la prima volta la tuta rossa.

"Gli ultimi giorni sono stati pazzi e ho provato un'enorme serie di emozioni. Ma come tutti ora sapete, dopo 11 anni incredibili con Mercedes-AMG Petronas F1 Team, è arrivato per me il momento di iniziare un nuovo capitolo della mia vita e approdare alla Ferrari a partire dal 2025".

"Mi sento incredibilmente fortunato, dopo aver colto così tanti obiettivi con il team Mercedes. Cose che avevo sognato da bambino. E ora ho l'opportunità di realizzare un altro sogno che avevo da bambino. Guidare su una Ferrari rossa".

"Mercedes è stata un'enorme parte della mia vita, sin da quando avevo 13 anni. Dunque questa decisione è stata la più dura che ho dovuto prendere. Sono incredibilmente orgoglioso di tutto ciò che abbiamo colto assieme e sono davvero grato per il duro lavoro e la dedizione che le persone con cui ho lavorato hanno avuto nel corso degli anni".

"Chiaramente Toto, per la sua amicizia, guida e leadership. Assieme abbiamo vinto titoli, distrutto record e siamo diventati l'accoppiata pilota-team più vincente della storia della Formula 1. E chiaramente non posso dimenticare Niki, che è stato un grande supporter e che mi manca ogni giorno".

"Devo anche condividere il mio enorme apprezzamento all'intero board di Mercedes-Benz e tutte le persone del Gruppo in Germania e in tutto il mondo per avermi supportato per ben 26 anni".

"Ma è arrivato il momento giusto per cambiare e accettare una nuova sfida. Ricordo ancora la sensazione di fare un salto nel buio quando sono arrivato in Mercedes nel 2013. So che alcuni non lo capirono, all'epoca, ma feci bene a fare quella scelta e la stessa sensazione la provo anche adesso. Sono entusiasta di vedere cosa posso portare in questa nuova sfida e cosa potremo fare insieme".

"Tuttavia, in questo momento, non sto pensando al 2025. Sono concentrato sulla prossima stagione e sul ritorno in pista con la Mercedes. Sono più motivato che mai, sono più in forma e più concentrato che mai e voglio aiutare la Mercedes a vincere ancora una volta. Sono impegnato al 100% nel lavoro che devo svolgere e sono determinato a concludere la mia collaborazione con la squadra con un risultato positivo".

"Grazie a tutti voi che avete partecipato a questo viaggio con me, mi avete sostenuto mentre inseguivo i miei sogni e spero di poter continuare a rendervi orgogliosi. Come sempre, vi mando il mio amore e la mia energia positiva", ha concluso il pilota della Mercedes.