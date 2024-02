F1 | Haas VF-24: sembra la Red Bull ma sulla meccanica Ferrari

La Haas, proseguendo una tradizione consolidata negli anni, è la prima squadra di F1 che mostra la nuova livrea su un rendering della VF-24. Si tratta di una vettura che ha poco a che fare con l’evoluzione della VF-23 presentata nel GP degli Stati Uniti ad Austin, dal momento che è più marcata la somiglianza con la Red Bull RB19 campione del mondo con Max Verstappen. Tutt’al più la macchina di fine stagione poteva essere considerata la “brutta copia” di quella nuova, ma l’attenzione che bisognerà porre sarà su come il “vestito” Red Bull sia stato indossato sulla meccanica Ferrari.

Gene Haas ha affidato la gestione della squadra americana ad Ayao Komatsu, l’ingegnere giapponese promosso al ruolo di team principal, dopo la “cacciata” di Gunther Steiner, mentre Andrea De Zordo, chief designer della VF-24, che ha rilevato la responsabilità tecnica della squadra dopo l’uscita di Simone Resta che ha lasciato il team alla scadenza del contratto triennale.

La Haas VF-24 ci anticipa alcuni concetti che il 13 febbraio vedremo sulla Ferrari SF-24, dal momento che le specifiche del telaio (realizzato da Dallara) oltre alla scatola del cambio e le sospensioni provengono dal “supermercato” di Maranello.

Telaio più lungo, cambio più corto

Il passo non è cambiato, ma c’è un telaio più lungo dietro al pilota e, quindi, una trasmissione più corta che in parte modifica la distribuzione dei pesi, probabilmente nel tentativo di trovare un migliore equilibrio utile a preservare la durata delle gomme, visto che l’usura era il grande difetto della VF-23.

Haas VF-24 Photo by: Haas F1 Team

Sospensione push con anti-dive

Sono stati modificati gli attacchi delle sospensioni: davanti è stato mantenuto lo schema push rod, ma sono stati spostati gli attacchi dei triangoli: quello anteriore è stato sollevato al bordo del telaio, mentre quello posteriore è stato inclinato in basso per incrementare l’effetto anti-dive, vale a dire per ridurre l’affondamento del muso in frenata. Il braccetto dello sterzo rimane in basso e crea un soffiaggio con il triangolo inferiore che sembra avere una culla di attacco alla scocca meno sporgente.

L’ala anteriore ha il naso appoggiato al secondo elemento, seguendo la moda imperante a fine 2023, con il primo flap a corda molto larga verso la paratia laterale e soffiaggi simili ai concetti Mercedes nel collegamento con l’endplate. Il muso sembra più scavato, ma resta in linea con la tradizione Haas.

Haas VF-24 Photo by: Haas F1 Team

Pance a scivolo tipo RB19

Le pance sono chiaramente di ispirazione Red Bull: la bocca dei radiatori nella sezione frontale è più stretta, perché si è incurvato verso l’alto il “vassoio” inferiore che permette di indirizzare verso il fondo una quantità d’aria decisamente maggiore perché la fiancata è molto più svasata. Il cono anti-intrusione inferiore è stato annegato nel fondo (come la SF-24) e, quindi, il sottosquadro tende a quello visto sulla RB19.

Haas VF-24 Photo by: Haas F1 Team

Radiatore cambio sulla PU

Scompare il canale nella parte superiore dei sidepod perché sono spioventi. È stato rivisto l’impianto di raffreddamento della power unit Ferrari: abbiamo detto che le prese d’aria sono più piccole perché i tecnici hanno deciso di avvicinarsi agli standard di Maranello, dove si erano presi più rischi l’anno scorso, ma sembra evidente che la smagritura della pancia sia stato possibile grazie allo spostamento del radiatore del cambio sopra a motore-cambio.

Haas VF-24 Photo by: Haas F1 Team

Airbox più grande e non triangolare

C’è un indizio che rivela la novità: la presa d’aria dinamica non è più triangolare e stretta, ma è decisamente maggiorata per alimentare il radiatore montato in alto: il vantaggio aerodinamico delle fiancate strette è maggiore del peggioramento del baricentro con il peso posto più in alto.

Sfoghi dell’aria calda nel bazooka

Sono rimaste le due pinne verticali ai lati dell’airbox, mentre il cofano motore è ridisegnato, visto che alla sua radice adotta un bazooka piuttosto vistoso: nella parte superiore, orizzontale, ci sono le branchie per sfogo del calore della power unit, visto che sono scomparse le aperture sulle pance.

Gli aerodinamici hanno ritenuto che sia meglio pagare un po’ di efficienza dell’ala posteriore per favorire un migliore sfruttamento del diffusore, visto che è il fondo a generare il 60 per cento del carico. La beam wing è biplano e l’ala posteriore è in continuità con quella dello scorso anno con il mono-pilone come sostegno.

Haas VF-24 Photo by: Haas F1 Team

Spostato il tirante del pull posteriore

E anche il fondo rivela l’identità di Milton Keynes, ma è lecito pensare che quando vedremo la monoposto in pista avrà uno sviluppo per la prima gara. La sospensione posteriore è pull rod: l’aspetto più interessante è lo spostamento del tirante di circa 100 mm più indietro, segno che cambia il modo di lavorare del retrotreno.

Haas VF-24 Photo by: Haas F1 Team