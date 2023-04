F1 | GP dell'Emilia Romagna: già venduto l'80% dei biglietti

Carica lettore audio

Prosegue con eccellenti risultati la vendita dei biglietti per il Qatar Airways Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, che si correrà a Imola dal 19 al 21 maggio, all’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari”.

Per il giorno del GP è già stato venduto l’80 per cento dei tagliandi, mentre restano ancora disponibili biglietti per venerdì, giornata dedicata alle prove libere e per il sabato, quando i 20 protagonisti del Mondiale di Formula 2023, scattato in Bahrain il 5 marzo, si contenderanno la pole position con il nuovo formato sperimentale.

In pratica, in ogni sessione, i piloti avranno a disposizione una sola mescola di gomme: dura per la Q1 (banda bianca sulla spalla), media per la Q2 (banda gialla) e morbida per la Q3 (banda rossa).

Ancora disponibili anche gli abbonamenti per i tre giorni, prodotto sempre molto gettonato tra gli appassionati. Per far fronte alle richieste dei tifosi gli organizzatori hanno aumentato la capienza grazie alla realizzazione di sei nuove tribune alle curve Villeneuve, Tosa, Acque Minerali, Gresini e nella zona della partenza davanti ai box. Ora la capienza complessiva dall’autodromo raggiunge quota 90 mila posti.

Ricordiamo che i biglietti si possono acquistare sul sito ticketone.it e su www.autodromoimola.it con prezzi a partire da 50 euro per il venerdì, 60 per il sabato e 260 per la domenica. A breve, per i tre giorni del Gran Premio, saranno messo in vendita i posti del prato Tosa.