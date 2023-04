F1 | Aumento tassa d'ingresso, Domenicali: "Protegge il business"

Carica lettore audio

Grazie al patto della concordia firmato qualche anno fa, la Formula 1 aveva imposto una tassa d’ingresso per i nuovi team pari 200 milioni di dollari. Una cifra che, all’apparenza, poteva sembrare particolarmente alta se si pensa a ciò bisogna aggiungere i costi per creare la squadra, le strutture e i mezzi, ma che nella prospettiva delle squadre esistenti sarebbe stata redistribuita compensando gli introiti persi con l’aggiunta di una nuova scuderia.

L’aumento degli ascolti a cui è andata incontro la Formula 1, così come l’arrivo di nuovi sponsor, ha fatto sì che le squadra ricevessero maggiori introiti da parte di Liberty Media. Tuttavia, con l’arrivo di un’altra squadra questo ammontare andrebbe ancora una volta a diminuire, un aspetto che ha fatto storcere il naso a molti.

Per questo diverse squadre hanno spinto per ottenere una revisione di questo patto, portando la cifra attorno ai 600 milioni, tre volte tanto l’attuale. Non è un caso che Andretti abbia cercato di acquisire direttamente la Sauber prima di spingersi verso un’alleanza con Cadillac, con tutti i dubbi del caso che sono emersi da parte delle scuderie esistenti proprio per la questione economica.

Intervenendo su questo discorso, l'amministratore delegato della Formula 1, Stefano Domenicali, ha dato il più forte indizio che il costo di ingresso per i nuovi team potrebbe andare verso un forte rialzo. I team storici hanno fatto pressioni per ottenere una nuova cifra che, di fatto, equipari il costo di ingresso al valore teorico per l’acquisizione di una squadra esistente, il cui valore è chiaramente aumentato con il recente boom mediatico a cui è andato incontro lo sport. Per questo si era parlato di cifre fino a 600 milioni di dollari.

Domenicali, che ha sempre sostenuto che qualsiasi nuova squadra deve aggiungere valore allo sport, ha sottolineato che i tempi sono cambiati da quando fu concordata la cifra originale. "Il processo per l’accettazione di un'altra squadra è stato avviato dalla FIA", ha dichiarato Domenicali agli investitori della Formula 1, rifendendosi all’iniziativa della FIA che ha aperto le iscrizioni per un nuovo team.

"Nella nostra governance, nel nostro Concorde, c'è la possibilità di farlo. Ma la valutazione deve essere fatta insieme per vedere dal punto di vista tecnico, dal punto di vista sportivo, per la stabilità finanziaria e per fare il quadro generale, se una nuova squadra darà valore al campionato, allo sport. E ci sarà una posizione diversa”.

Stefano Domenicali, CEO di Formula 1 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"E torno su un punto: il cosiddetto pagamento anti-diluizione è stato fatto a 200 milioni di dollari, solo un paio di anni fa. Perché all'epoca nessuno si sarebbe aspettato che il valore di questo business sarebbe aumentato così tanto. Oggi la situazione è totalmente diversa. Ed è nostro dovere assicurarci di proteggere il business nel miglior modo possibile e di avere un quadro più ampio", ha aggiunto Domenicali, sottolineando come la cifra originaria fosse stata concordata in un momento in cui lo sport non aveva ancora raggiunto l’attuale successo dal punto di vista mediatico.

Anche se l'offerta dell’alleanza Andretti-Cadillac è quella la più nota, Domenicali ha sottolineato che diversi potenziali nuovi concorrenti hanno manifestato interesse in merito a una possibile partecipazione al campionato.

"Oggi sono in tanti a voler venire. Ci sono squadre che si fanno sentire più di altre, alcune sono molto più silenziose, ma stanno davvero esprimendo il loro interesse".

Andretti e Cadillac hanno annunciato un'alleanza per convincere la Formula 1. Photo by: Andretti Autosport

"Come sempre nella vita, qualcuno deve fare una valutazione. E noi siamo parte di questo processo, e faremo la cosa giusta al momento opportuno nel corso di quest'anno".

L'amministratore delegato di Liberty Media Greg Maffei ha appoggiato la posizione di Domenicali e ha sottolineato come il valore delle squadre sia aumentato nel corso degli ultimi anni, motivo per il quale si deve cercare un investitore serio e affidabile, portando come esempio il destino della Manor, poi finita in amministrazione controllata dopo diversi cambi di proprietà.

"Torniamo al punto dei 200 milioni di dollari", ha detto. "La Manor era l'undicesima squadra. E poco prima che noi entrassimo in F1 [alla fine del 2016], è entrata in amministrazione controllata nel Regno Unito ed è stata venduta per 1 sterlina. Il mondo è cambiato radicalmente".