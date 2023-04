F1 | Ferrari: Lapo, tribuno dei tifosi diventi reggente dei Club

Carica lettore audio

I sentimenti di Marco Antonio, nell’orazione Shakespeariana al funerale di Giulio Cesare sono un messaggio in cui amore e risentimento si incrociano arrivando a mostrare come la gloria di Roma non potesse cedere a momenti di conflitti e sciagura.

Le parole di Lapo Elkann fanno pensare al cuore, ma parlano anche al cervello. La grande Ferrari, come la grande Roma Caput Mundi, conosce da sempre momenti di gloria e momenti di sciagura: la sensazione che si sia persa la volontà di tornare Campioni del Mondo è quanto ferisce più profondamente il cuore degli appassionati.

E sono tanti, tantissimi, oggi a trovarsi come un esercito smarrito e sfiduciato. Ma dopo ogni caduta, puntualmente è sempre arrivata la resurrezione e sono tornati i vessilli rossi con il glorioso Cavallino sugli spalti del mondo intero.

Parlando al popolo romano Marco Antonio parlava a chi amava Roma e le sue glorie. Lapo, oggi, si è messo nei panni di quel Console che non voleva caos e disordine in un momento tanto delicato come quello della morte di un celebre e amato condottiero.

Lapo, che ama profondamente il fratello John, col suo Tweet si è messo nel ruolo di un tribuno della plebe che vuole dimostrare quanto la passione per la Ferrari sia un’arma unica e potente per tornare ai vertici tanto sperati. Lapo, con le sue parole, si è erto a guida simbolica dell’universo dei tifosi Ferrari nel mondo intero.

Che così sia, che venga nominato Reggente di tutti i Club Ferrari, non solo di quelli italiani. Gli venga data una piccola ma efficiente struttura in Azienda che sappia dialogare coi Club e sostenerli ed incitarli a credere.

Sarà la miglior medicina per ingegneri, piloti e personale tutto della Ferrari, fino ai suoi vertici, perché ancora una volta Maranello diventi il centro del mondo per la Formula 1. Non c’è nulla che possa impedirlo. Roma tornò grande. La Ferrari non le sarà da meno...