F1 | Lapo Elkann duro: "Ferrari, basta giochini. Così non si vince"

Carica lettore audio

Non usa giri di parole Lapo Elkann, e la cosa in sé non è certo una sorpresa. Attraverso il suo profilo Twitter, il fratello del presidente della Ferrari ha utilizzato i 280 caratteri messe a disposizione dal celebre social per lanciare un messaggio molto chiaro, prendendo di mira il gruppo dirigente al timone della Scuderia.

“La Ferrari ha bisogno di serietà e di una squadra vincente, nei box e fuori, è ora di darci una svegliata”. Elkann ha proseguito andando ancora più nello specifico: “Basta con politica e giochini, così non si vincerà mai”.

Il posto ha ovviamente calamitato l’attenzione di molti lettori, e alla risposta di un follower che sottolineava l’assenza della presidenza, Lapo ha risposto con un categorico “Lo so, purtroppo”.

Lapo Elkann, Fiat Photo by: Sutton Images

Ma a creare più dibattito è stata l’espressione “giochini”, letta come un attacco alle scelte fatte dalla dirigenza al cui vertice c’è il fratello John, da cinque anni salito alla presidenza della Ferrari in seguito alla scomparsa di Sergio Marchionne.

Lapo Elkann non ha mai nascosto il suo amore per la Scuderia, assistendo sempre di persona ad almeno un paio di Gran Premi in ogni stagione. Un supporto incondizionato, che Elkann ha voluto rimarcare con una foto che lo ritrae in abito rosso ‘Scuderia’ con sullo sfondo le monoposto di inizio 2000, ovvero l’ultima era che ha visto la Ferrari laurearsi campione del mondo.

Le parole di Elkann faranno discutere, e certamente contribuiranno a rialzare l’asticella delle polemiche che hanno preso forma dopo il deludente avvio di stagione.