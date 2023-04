F1 | Hamilton: “In Mercedes fino a quando potrò dare contributo”

Carica lettore audio

Dieci anni fa a Melbourne iniziava l’avventura di Lewis Hamilton nel team ufficiale Mercedes, dando il via a una collaborazione che lo avrebbe portato a vincere sei titoli mondiali piloti e otto titoli costruttori consecutivi da pilota della Stella.

Tuttavia, quella tra Hamilton e la Mercedes è una storia che affonda le sue radici in tempi ancora più remoti, che lo ha sostenuto nel suo percorso da quando aveva 13 anni. Un legame che si è poi rafforzato quando l’inglese è diventato pilota ufficiale Mercedes nel 2007, fase in cui il team di Woking era la squadra di riferimento per il motorista tedesco.

Il pilota di Stevenage è all'ultimo anno del suo attuale contratto rinnovato nel corso del 2021 e, fino a questo momento, non ha ancora annunciato un'estensione dello stesso, nonostante abbia più volte ribadito che si sarebbe trattata solamente di una formalità.

Infatti, Hamilton ha dichiarato da tempo il suo costante impegno nei confronti della Mercedes, nonostante recentemente il Team Principal della squadra di Brackley, Toto Wolff, abbia ammesso che sarebbe naturale per il suo pilota guardarsi altrove per il futuro se la scuderia non fosse in grado di fornire una vettura più competitiva.

Hamilton ha respinto questa possibilità, giurando amore al team fino al termine della sua carriera, con l’idea di seguire il percorso del vincitore di Stirling Moss, rimasto a lungo un simbolo per la squadra tedesca.

Lewis Hamilton e Sir Stirling Moss a Monza Photo by: Mercedes AMG

"Mi sento benissimo. Continuo a sentirmi a casa. È una famiglia. Ad essere sincero, mi vedo con la Mercedes fino alla fine dei miei giorni”, ha aggiunto Hamilton in merito a una domanda sul suo futuro.

"Se guardiamo alle leggende, Sir Stirling Moss è stato con la Mercedes fino alla fine dei suoi giorni. Quindi, il mio sogno è stato quello di avere un giorno... beh, ce l'ho, quindi voglio solo continuare con questo e continuare a costruire con il marchio".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Sebbene i risultati ottenuti da Hamilton con la Mercedes lo rendano già un ambasciatore del marchio a lungo termine, il britannico ha dichiarato di voler mantenere un posto nella squadra fino a quando si sentirà di poter "dare il suo contributo".

"Ho degli rapporti fantastici all'interno del team. Ho ottimi rapporti qui. Per quanto mi riguarda, se posso continuare ad aiutare la squadra e a dare il mio contributo, allora è per questo che voglio restare. Se mai mi sentirò incapace di farlo, allora sarà il momento che un giovane potrà prendere il mio posto. Ma sono ancora molto giovane e in forma".