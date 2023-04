F1 | Elkann sul momento Ferrari: "In corso profondi cambiamenti"

Carica lettore audio

Dopo aver parlato la scorsa settimana nel corso dell’assemblea degli azionisti Ferrari sull’andamento del team in Formula 1, il Presidente del Cavallino John Elkann è tornato nuovamente sul tema in una lettera agli azionisti Exor, accennando brevemente al momento che sta vivendo la Rossa nella massima serie.

Nonostante un avvio di campionato poco felice, negli scorsi giorni il Presidente aveva ribadito di continuare a credere nella bontà del lavoro del gruppo tecnico e dirigenziale, con quest’ultimo in parte rivoluzionato dopo una stagione 2022 in cui non erano arrivati i tanto sperati titoli mondiali.

Anche se la Rossa non sta vivendo il suo momento più brillante, l’obiettivo della squadra ora diretta da Vasseur rimane chiaro, ovvero lottare per riportare a Maranello le corone iridiate: “In Formula 1 l'ultimo campionato del mondo ha visto un miglioramento della nostra competitività. Tuttavia, il nostro obiettivo è - e lo sarà sempre - quello di vincere il campionato e Fred [Vasseur] e tutta la squadra della Scuderia sono concentrati al massimo sul raggiungimento di questo obiettivo”, aveva spiegato qualche giorno fa Elkann.

In una lettera agli azionisti Exor resa pubblica lunedì, il Presidente è tornato brevemente sull’argomento e sul momento che sta attraversando la Ferrari, sottolineando come tra le mura della Scuderia siano in corso profondi cambiamenti che puntano a rafforzare l’attività della squadra corse. Novità che dovrebbero riportare il team italiano verso il vertice.

Ferrari SF90 Stradale, John Elkann Photo by: Foto Ferrari

“Tra le mura di Maranello sono in corso profondi cambiamenti, in particolare nel rafforzare l'attività sportiva in pista”, ha spiegato Elkann nella lettera in cui viene tracciato un bilancio economico del gruppo di tutte le attività riconducibili al mondo Exor. Poche parole in un lungo discorso legato soprattutto ai risultati finanziari, ma molto precise.

Dopo aver elencato i risultati, e sottolineato l'importanza del piano strategico presentato dall'amministratore delegato Vigna in merito alla parte stradale che prevede anche la prima macchina completamente elettrica nel 2025, il Presidente della Ferrari ha voluto rimarcare lo spirito innovativo che lega ancora oggi l’azienda a quella del suo fondatore: “La spinta verso il progresso che il nostro fondatore Enzo Ferrari aveva nel cuore continua a mantenere umile e ambiziosa la gente della Ferrari nel costruire il futuro del Cavallino Rampante".

Dal punto di vista finanziario, la Ferrari ha concluso un altro anno da record, con ricavi superiori al 2021 di quasi il 20: "Ferrari ha chiuso l’anno con risultati record inclusi ricavi per 5,1 miliardi di euro (+19% rispetto all’anno precedente) e un EBITDA adjusted di 1,8 miliardi di euro (margine del 35%). La Ferrari corre avanti con il suo portafoglio in evoluzione che prevede un aumento dei ricavi fino a 6,7 miliardi di euro entro il 2026 e il margine EBITDA adjusted che raggiungerà quasi il 40%, ben in linea con le migliori società di lusso", si legge nella lettera.