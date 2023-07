F1 | Elkann: "Gara incoraggiante, la Ferrari progredisce"

Dopo un avvio di stagione molto complicato, la Ferrari è finalmente riuscita a ritrovare il sorriso al Red Bull Ring. Ad imporsi sono stati ancora una volta Max Verstappen e la Red Bull, ma Charles Leclerc con il secondo posto le ha regalato l'800° podio della sua storia, al termine di quella che è stata senza ombra di dubbio la miglior gara disputata nel 2023, con anche Carlos Sainz che è riuscito a contendere il podio a Sergio Perez fino a pochi giri dal termine.

Anzi, probabilmente avrebbe potuto conquistarlo se non fosse incappato in una penalità di cinque secondi per essere stato tra quei piloti che sono finiti oltre i track limits per quattro volte. La sensazione, però, è che la SF-23 ora abbia fatto uno step importante con gli aggiornamenti introdotti in Austria, imboccando finalmente la direzione giusta. Una sensazione condivisa anche dal presidente John Elkann, che era presente a Spielberg e ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1 dopo la gara.

"Quella di oggi è la stata la gara più bella della stagione e siamo tutti felici. E' stato bello vedere la Ferrari battagliare contro la Red Bull, su un circuito che è sempre divertente, ma anche impegnativo. Quello che è positivo è che abbiamo visto un progresso della macchina, che ha permesso ai nostri piloti di mostrare le loro qualità", ha detto Elkann.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ha avuto modo di parlare con i piloti prima della gara? Con che umore li ha trovati?

"L'umore è buono, come deve essere quando parti secondo e terzo. Poi è stata una buona gara, nella quale siamo stati davanti ed abbiamo finito sul podio. Anche Carlos si è dato da fare, tenendo dietro Perez, e tutto questo è molto incoraggiante. La cosa importante è vedere la Ferrari che progredisce e guarda avanti, perché un passo alla volta possiamo fare sempre meglio".

Vedendo le performance di Verstappen e della Red Bull, che stanno quasi demoralizzando gli avversari, pensa che possano essere battibili nel prossimo futuro?

"Non bisogna mai essere demoralizzati. Al contrario, credo che chiunque faccia bene sia uno stimolo a fare meglio: questo è sempre stato lo spirito che ha avuto e che continua ad avere la Ferrari. Per questo dico che è positivo vedere il nostro progresso di gara in gara. La cosa più importante qui in Austria è aver visto una Ferrari che va in un'unica direzione con le nuove componenti che abbiamo portato".

Avete già fissato una data per cominciare a parlare del rinnovo dei piloti?

"Come ha detto Vasseur, al momento ci sono altre priorità su cui focalizzarci. Godiamoci questo momento, che è positivo per la Ferrari perché siamo sul podio. E' positivo per tutti coloro che lavorano per la Ferrari, perché stiamo dimostrando che stiamo progredendo. E anche i nostri piloti hanno fatto una grande gara".

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images