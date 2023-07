F1 | Verstappen: "Una giornata perfetta, mi sono divertito"

La quinta vittoria consecutiva in stagione per quella che è la quinta vittoria a Spielberg. Anche in Austria la gara si è conclusa con un assolo olandese, quello di Max Verstappen, capace di imporsi in una corsa dove non ha assolutamente avuto rivali.

Un weekend dominato dall’inizio alla fine, dalla pole al venerdì pomeriggio fino al successo della domenica, impreziositi dalla prima posizione nella shootout e nella sprint race. L’unico momento di tensione lo si è visto negli istanti successivo alla partenza, quando Charles Leclerc ha tentato di metterlo sotto pressione ma senza riuscire a trovare lo spazio per completare il sorpasso.

Dalla fine del primo giro in poi, Verstappen ha imposto il suo ritmo, allungando immediatamente sul giovane monegasco, in quale comunque stava cercando di fare gara più sui piloti alle proprie spalle che guardando avanti. A differenza dei portacolori della Ferrari, l’alfiere della Red Bull ha deciso di non rientrare nel periodo di Virtual Safety Car, rimanendo in pista e allungando il primo stint.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“Per me la cosa più importante, ovviamente, è stato il primo giro, per stare davanti. Dopo di che abbiamo potuto fare la nostra gara. Naturalmente, abbiamo scelto di non fermarci ai box durante la Virtual Safety Car e di seguire la nostra normale strategia. E credo che abbia funzionato molto bene, perché la durata degli pneumatici non era molto alta qui. Credo che i nostri stint siano stati perfetti. Giornata fantastica, mi sono divertito molto”.

Già prima dell’entrata della vettura di sicurezza virtuale, tuttavia, Verstappen aveva già accumulato un buon gap, anche se sembra chiaro come non stesse forzando per cercare di allungare quanto più possibile lo stint in modo da coprire eventuali cambi strategici. Anche uscendo dietro dopo la propria sosta, l’olandese era certo che avrebbe ripreso le Ferrari: “Stavamo accumulando un bel po' di vantaggio prima della Virtual Safety Car. Quindi sapevo che alla fine li avrei ripresi. E credo che seguire il nostro piano, in quel momento, fosse la soluzione migliore”.

Per quanto sia ormai già sulla strada che porta al terzo titolo mondiale, Verstappen ha spiegato di non volerci ancora pensare, preferendo concentrarsi sul momento e sull’ottimo stato di forma: “Non mi piace ancora pensarci. Mi sto godendo il momento guidando con questa macchina e lavorando con la squadra. Penso che per tutto il weekend abbiamo fatto un ottimo lavoro. Un weekend sprint è sempre molto, molto frenetico. E molte cose possono andare storte. Per fortuna, questo fine settimana molte cose sono andate per il verso giusto. Sono quindi molto soddisfatto di questo fine settimana. Ora ci concentriamo su Silverstone”.