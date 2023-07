F1 | Magnussen e De Vries partiranno dalla pitlane in Austria

Magnussen e De Vries dovevano partire rispettivamente 19° e 20° sulla griglia di partenza, quindi entrambi i loro team hanno deciso di violare le regole del parco chiuso e di apportare modifiche alle vetture con una penalità minima.

Nel caso di Magnussen, la Haas ha scelto di ritoccare l'assetto della sua VF-23.

Le modifiche di De Vries invece sono di portata molto più ampia, con l'AlphaTauri che ha cambiato l'ala posteriore e la beam wing dell'olandese per riportarlo ad una specifica precedente, dopo aver faticato con la velocità in rettilineo nella Sprint di sabato. Inoltre, sono state apportate modifiche alle sospensioni della sua AT04.

L'AlphaTauri ha anche colto l'occasione per installare una nuova batteria ed una serie di componenti elettronici forniti da Honda.

Poiché si tratta del terzo set di ogni componente della power unit di De Vries per il 2023, con solo due esemplari consentiti per l'intera stagione, ciò avrebbe comportato una penalità in griglia, che però è stata assorbita dalla partenza dalla pitlane.

L'AlphaTauri aveva portato al Red Bull Ring una nuova ala posteriore ed una nuova beam wing nel tentativo di migliorare l'efficienza per il round di Spielberg.