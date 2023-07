F1 | Perché Verstappen e Hamilton non sono stati investigati per impeding

Toto Wolff ha tuttavia definito la guida di Verstappen alla curva 1 un "fallo di reazione", dopo che il pilota della Red Bull era stato bloccato da Hamilton all'ultima curva a soli 12 secondi dalla fine della Q1.

Verstappen ha a sua volta espresso il suo fastidio per la guida di Hamilton nell'incidente e ha poi affermato che la seconda parte dell'accaduto è semplicemente "un po' un peccato".

Cosa è successo nella Q1 della Sprint Shootout

Hamilton si stava preparando per un ultimo tentativo in Q1 quando mancavano pochi secondi alla bandiera a scacchi, dopo che il suo miglior tempo era stato cancellato nella prima parte della sessione per essere andato più largo del consentito all'ultima curva - un giro che sarebbe stato sufficiente per avanzare in Q2 se fosse stato pulito.

Stava guidando lentamente per creare un distacco da Yuki Tsunoda che lo precedeva e non è stato avvertito dal muretto della Mercedes dell'arrivo alle sue spalle di Verstappen in un giro veloce fino a quando l'olandese non si è trovato proprio dietro di lui.

I due hanno poi accelerato sul rettilineo di partenza, dove Hamilton ha iniziato il suo giro lanciato e Verstappen ha terminato il suo, prima che la Red Bull tirasse la stacca alla Mercedes in prossimità della prima curva.

Verstappen poi non ha accelerato come di consueto in uscita dalla prima curva, prima di gesticolare rabbiosamente contro Hamilton dall'abitacolo della sua RB19, mentre a bordo della W14 Hamilton ha detto: "Verstappen ha appena abortito il suo giro".

A causa di questa situazione, Hamilton non ha avuto il tempo di fare un altro giro ed è stato quindi eliminato con 18° tempo, da dove è partito per la prima gara del weekend del Red Bull Ring, mentre Verstappen è passato in Q2 con il secondo tempo.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Cosa dicono le due parti dell'accaduto

Motorsport.com ha chiesto ad entrambe le parti di spiegare l'accaduto dopo che Verstappen ha vinto la Sprint davanti a Sergio Perez e Hamilton è arrivato 10°, e ha contattato la FIA per avere spiegazioni sull'accaduto.

Verstappen ha parlato nella conferenza stampa post-gara, mentre il punto di vista della Mercedes è stato presentato da Wolff, che ha parlato nella consueta conferenza stampa del sabato.

"Mi ha bloccato all'ultima curva, quindi ho dovuto frenare di più e ho perso circa tre decimi. Quindi non è stato l'ideale e credo non sia stato corretto. Ma c'erano ancora alcuni secondi sul cronometro e non ero sicuro che il tempo sul giro sarebbe bastato, quindi volevo continuare. Ma, sì, non c'era più tempo, spazio, con le due auto in quel modo. È stato un po' un peccato", ha detto Verstappen.

Wolff invece ha spiegato: "Sì, credo che l'errore sia stato commesso da noi: la comunicazione tra noi e Lewis non gli ha dato le informazioni giuste per togliersi dalla strada di Max. E credo che nessuno voglia essere d'intralcio a nessuno, perché se si ostacola qualcuno, si viene penalizzati. Quindi, non era questo l'obiettivo".

"D'altra parte, la curva 1 è stata un fallo di reazione. Era solo per assicurarsi che il giro di Lewis fosse rovinato. Quindi, uno non era intenzionale, ma l'altro sì. Ma chi se ne frega. Alla fine, abbiamo valutato se avrebbe cambiato la nostra gara o no. Ma credo che ne parleranno nel briefing dei piloti la prossima settimana", ha concluso il team principal della Mercedes.

Perché non c'è stata un'indagine della FIA

Subito dopo la vicenda, Motorsport.com ha appreso che né la Mercedes né la Red Bull hanno segnalato la cosa alla direzione gara.

Inoltre, in nessuna fase della Sprint Shootout il sistema di cronometraggio ed informazione della FIA ha annunciato che la loro guida era stata notata dalla direzione gara e quindi inviata ai commissari sportivi per valutare se fosse giustificata un'indagine completa.

Secondo quanto si apprende, la Mercedes ha successivamente menzionato l'accaduto alla FIA, ma non con l'intenzione di avviare un'indagine, poiché era consapevole che la mancanza di informazioni al proprio pilota aveva dato il via all'intera saga, con Hamilton che probabilmente rischiava anche una penalità per aver bloccato Verstappen.

È chiaro che la FIA parlerà con tutti i piloti dell'incidente durante la riunione dei piloti prima del GP di Gran Bretagna, come ha dichiarato Wolff.