F1 | Stroll: "Giochiamo col fuoco se Spa non viene cambiata"

L'appassionato appello del canadese è arrivato dopo che il pilota olandese di Formula Regional Dilano Van'T Hoff ha perso la vita sabato in un incidente avvenuto nella parte alta del Raidillon con la pista bagnata.

L'incidente è stato di natura simile a quello che è costato la vita al pilota di F2 Anthoine Hubert nella stessa parte del circuito nel 2019, con la monoposto che è rimbalzata in mezzo alla pista ed è stata centrata in pieno da un'altra che arrivava ad alta velocità.

Il fatto che due giovani piloti abbiano perso la vita sul circuito belga ha portato Stroll ed altri colleghi a chiedere cambiamenti per rendere più sicura quella sezione del circuito.

"La storia del giorno non è la gara", ha detto Stroll dopo la Sprint di sabato in Austria. "Oggi a Spa abbiamo perso un giovane pilota e il mio pensiero va a lui ed alla sua famiglia".

"Non è giusto quello che è successo, e quella curva deve essere esaminata e cambiata perché abbiamo perso due giovani talenti in circa cinque anni. Deve essere cambiata, solo quella curva. Ci andremo tra qualche settimana".

"È orribile quello che è successo oggi ed abbiamo perso un membro della famiglia delle corse. Dobbiamo pensare seriamente a cosa fare in quella curva, perché non è mai divertente passarci".

"Ogni volta che passiamo di lì, mettiamo in gioco le nostre vite. Oggi abbiamo visto accadere qualcosa di brutto, e non è giusto".

Alla domanda di Motorsport.com se la questione fosse stata sollevata nelle riunioni del GPDA, Stroll ha risposto: "Ne abbiamo discusso, ma poi è saltato tutto. Bisogna cambiare le cose".

"Devono fare qualcosa. Tra un paio di settimane giocheremo con il fuoco. Di nuovo. E non solo noi, i ragazzi della F2, della F3, tutti quelli che passano da quella curva ogni settimana".

"Anche se è asciutto, e qualcuno perde la macchina, è una curva cieca, si colpisce il muro e si torna in mezzo alla pista. Se una macchina ti viene addosso a più di 300 chilometri all'ora, sei fritto".

Pierre Gasly, che era un amico intimo di Hubert e che in passato ha chiesto un miglioramento delle misure di sicurezza a Spa, ha condiviso l'opinione di Stroll.

"Credo che siamo tutti sotto shock ed estremamente tristi per quello che è successo", ha detto il pilota dell'Alpine.

"E ci ricorda alcuni momenti molto tristi, come quello che è successo con Anthoine un paio di anni fa. Sembra sbagliato, come se non dovessimo mai trovarci in queste situazioni in cui perdiamo dei giovani talenti".

"Quindi è chiaro che bisogna rivedere cosa è successo esattamente ed assicurarsi che questi scenari non si verifichino più in futuro. Perché credo che sia sufficiente perdere dei talenti in questo modo, ed è ovviamente estremamente triste".

Pierre Gasly, AlphaTauri, lays flowers in memory of Anthoine Hubert Photo by: Jean Petin / Motorsport Images

E ha aggiunto: "Spero davvero che tutte le persone coinvolte nella sicurezza e che si occupano della sicurezza di tutti i piloti prendano provvedimenti, perché non è la prima volta e non sarebbe mai dovuto accadere".

"Voglio dire, non avremmo mai dovuto trovarci in una situazione del genere già qualche anno fa, e sicuramente è necessaria una revisione".

Fernando Alonso, che ha corso per la prima volta a Spa quando ha vinto la gara di F3000 23 anni fa, ha sottolineato che la visibilità sul bagnato - un fattore che ha influito sull'incidente di sabato ma non su quello di Hubert - è un problema fondamentale.

Ha osservato che in tali circostanze anche altri circuiti ad alta velocità possono essere pericolosi.

"Non so se sia la pista o la velocità e la visibilità", ha detto lo spagnolo. "Credo che la cosa più importante sia la visibilità. Non è che non siamo in grado di guidare in condizioni di bagnato, ma quando vediamo tutte queste bandiere rosse e i ritardi, i tifosi si sentono frustrati a casa e cose del genere".

"È il modo in cui funzionano le monoposto oggi, e la visibilità è così scarsa che non possiamo guidare su certi circuiti a certe velocità".

"Quindi non so se sia un problema di Spa in sé. Credo che a Monza, se trovi una macchina in mezzo al rettilineo, non la vedi. Quindi è solo la scarsa visibilità. Non possiamo permetterci di ripetere quello che è successo oggi. Deve essere l'ultima volta che succede".

Alla domanda se sarebbe disposto a perdere il tradizionale tracciato Eau Rouge/Raidillon, Alonso ha risposto: "Sì, certo. Nessuno vuole vedere incidenti problematici o pericolosi".

"Come ho detto, penso che ci siano circuiti stradali, se si fa un incidente a Baku, si rimane sempre in pista. Si torna in pista, ma si è a 120 km/h e la visibilità è buona. A 300 km/h non si vede nulla".