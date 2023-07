F1 | Prolungato il contratto del GP d'Austria fino al 2030

Quest'ultima mossa segue di poco l'estensione di quattro anni, dal 2024 al 2027, annunciata nel mese di marzo.

Il prolungamento del contratto, firmato con la Red Bull e con il promotore della gara, Projekt Spielberg, riflette il continuo impegno dell'azienda produttrice di bevande energetiche nei confronti della F1, nonostante la morte del fondatore e grande capo Dietrich Mateschitz, avvenuta lo scorso anno.

Inoltre, l'accordo per la gara si estende fino al periodo del prossimo Patto della Concordia, che inizierà nel 2026.

Il GP d'Austria è stato considerato un successo da quando è tornato in calendario sotto la guida della Red Bull nel 2014, dopo essere stato assente dal 2003.

L'arrivo di Max Verstappen con la Toro Rosso nel 2015 ha aggiunto un elemento in più, in quanto la gara è diventata piuttosto presto un evento imperdibile per i fan olandesi, che ora rappresentano una percentuale significativa del pubblico.

I promotori si sono anche guadagnati un grande credito con l'organizzazione della F1, intervenendo e gestendo le prime due gare della stagione COVID del 2020, con il nome GP della Stiria utilizzato per il secondo evento.

Il circuito ha ospitato due gare anche nel 2021, mentre altri Gran Premi in tutto il mondo continuavano a essere cancellati a causa della pandemia.

"Sono lieto di annunciare questa notizia insieme ai nostri eccezionali partner in Austria", ha dichiarato l'amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali.

"La visione e la passione di Dietrich Mateschitz, un uomo che amava questo sport, hanno reso possibile tutto questo, ed è un momento molto speciale ed un tributo a lui poter confermare che correremo in questa incredibile sede fino al 2030".

"La gara in Austria è molto amata dai piloti e da tutti i nostri fan e non vediamo l'ora di vivere i molti anni di emozioni e di azione che ci aspettano".

Oliver Mintzlaff, CEO di Red Bull per i progetti e gli investimenti aziendali, ha dichiarato: "Questa è una grande notizia per tutti i soggetti coinvolti. Per la località di Spielberg, che sarà rafforzata a lungo termine".

"Per la F1, perché la tradizione unica di una delle gare più spettacolari e suggestive del calendario continuerà. E infine per i tifosi, i team e i piloti che amano il Red Bull Ring".