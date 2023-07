F1 | Russell: "Sto faticando rispetto a inizio anno, serve un reset"

Fino a questo momento non è stato il weekend più semplice della stagione per George Russell. Dopo essere stato escluso in Q2 il venerdì pomeriggio, il britannico è stato eliminato in SQ2 anche al sabato mattina a causa di un problema tecnico, dovendo così puntare su una sprint in rimonta.

Nella prima parte di gara, essendo rimasto bloccato in mezzo al gruppo, il portacolori della Mercedes ha faticato nel tenere sotto controllo le temperature dei freni. Tuttavia, al di là di questo problema specifico, non poter utilizzare il DRS a causa delle condizioni meteo ha fatto sì che vi fossero poche opportunità di sorpasso, rendendo complesso risalire la classifica.

"I freni si sono surriscaldati un po' e dopo il Canada c'è stata un po' di cautela. Ma senza DRS non si poteva andare avanti. Ero in dodicesima posizione, non volevo prendere rischi eccessivi per cercare di sorpassare un'auto senza ottenere punti".

George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Tuttavia, con il passare dei giri e il progressivo miglioramento della pista, i tempi di Russell sono iniziati a migliorare, anche perché le condizioni più fresche rispetto agli altri due giorni hanno aiutato a migliorare il bilanciamento della vettura. Data la situazione, il pilota della Mercedes ha poi deciso di giocare d'attacco montando un set di coperture slick. La chiamata è arrivata proprio da pilota britannico, anche se nel post-gara ha ammesso che, con il senno di poi, probabilmente avrebbe anticipato la sosta di qualche giro: "Probabilmente [avrei dovuto rientrare] un paio di giri prima, a dire il vero. Ma in quelle condizioni, quando si è bloccati dietro le auto, è davvero difficile riconoscere se si tratta di spruzzi provenienti dalle auto che precedono o se la pista è effettivamente bagnata".

"Ma ero sicuro che la pista fosse slick, ma ovviamente mancavano solo 13 giri alla fine, quindi ho detto al team di voler passare alle gomme da asciutto. Mi piacciono queste condizioni, mi piace la transizione. Con uno o due giri in più avrei guadagnato tre posizioni", ha il portacolori della Stella.

Un risultato che dà un pizzico di fiducia in vista della gara della domenica, ma alcune difficoltà incontrate nelle ultime gare hanno portato Russell ad ammettere che deve migliorare per tornare sul livello dei propri rivali.

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Le cose al momento non vanno per il verso giusto. All'inizio della stagione mi sentivo molto più a mio agio e riuscivo a mettere la macchina al limite. Ora sto facendo fatica in generale e ho fatto un passo indietro rispetto al resto del gruppo", ha ammesso l'inglese senza mezzi termini.

"Quindi, devo solo capire questo, fare un reset domani e a Silverstone e sono sicuro che non ci vorrà molto prima che torni al mio livello normale".

Russell non pensa che il percorso di sviluppo radicale della Mercedes, che ha portato a una W14 molto diversa da Monaco in poi, sia una delle ragioni del suo calo di forma.

"No, non credo. Penso che sia solo il ritmo. La macchina si sente abbastanza simile a quella di inizio anno, con qualche piccolo cambiamento. Niente a che vedere con gli aggiornamenti. A volte le cose vanno per il verso giusto e hai fiducia in te stesso. A volte si perde un po' di fiducia e questo ha un effetto a catena. Soprattutto quando la macchina non è ottimale. Quindi so che tornerà".