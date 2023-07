F1 | Leclerc: "Felice del podio e più a mio agio con gli upgrade"

Lo scorso anno il Red Bull Ring era stato il teatro dell'ultima gioia di Charles Leclerc. Da quel momento in avanti si era dovuto arrendere a vedere la Red Bull di Max Verstappen allontanarsi sempre di più per andare in fuga verso il secondo suo secondo titolo iridato.

Questa volta il monegasco non è riuscito a ritornare sul gradino più alto, ma almeno ha riconquinstato il podio, regalando l'800° della sua storia alla Ferrari. Ma non è tanto il secondo posto del Gran Premio d'Austria a dover ridare il sorriso a lui ed agli uomini di Maranello, quanto il passo avanti che la SF-23 sembra aver fatto con il pacchetto di aggiornamenti introdotto questo weekend, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle gomme ed il ritmo di gara.

E' chiaro che la strada da fare per andare a riprendere una Red Bull che oggi si è potuta permettere anche un pit stop extra per far fare a Verstappen il giro veloce è ancora lunga, ma la sensazione è che anche questa volta il tracciato austriaco possa essere un punto di svolta per il Cavallino, in questo caso verso l'alto però.

"Venerdì ed oggi siamo riusciti a massimizzare il nostro potenziale attuale, ma ieri non sono riuscito ad avere il passo. Sono felice di essere tornato sul podio, perché gli aggiornamenti che abbiamo fatto sulla macchina mi fanno sentire più a mio agio e questa è una buona cosa per il futuro. La squadra ha fatto un lavoro eccezionale anticipando questi upgrade, anche se c'è ancora tantissimo lavoro da fare, perché le Red Bull avevano un ottimo passo", ha detto Leclerc al microfono di David Coulthard al parco chiuso.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Nelle prime curve della gara, Charles ha anche provato ad attaccare Verstappen ed era andato davvero vicino al sorpasso. Con il pit stop in Virtual Safety Car c'era stata poi la possibilità di andare davanti, ma la differenza di ritmo era troppo grande.

"Sì, ho cercato di guadagnare la posizione, anche se poi sapevo che a lungo termine sarebbe stato difficile tenerlo dietro, visto il passo che aveva. Però ci ho provato: non è stato sufficiente, ma almeno è bello essere tornato a podio, soprattutto dopo le ultime gare, che sono state più complicate".

Ora all'orizzonte c'è il Gran Premio di Gran Bretagna, dove lo scorso anno era arrivata la vittoria di Carlos Sainz: "A Silverstone abbiamo sempre ottenuto dei buoni risultati e siamo sempre andati molto bene. Speriamo di poter sfruttare le migliorie che abbiamo apportato alla macchina, perché allora ci divertiremo di sicuro".

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images