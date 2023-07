F1 | Perez: "Lotta con Sainz molto dura, ma corretta"

Il weekend del Red Bull Ring era iniziato malissimo per Sergio Perez. Giovedì il messicano non si è neppure potuto presentare in autodromo per incontrare i media, perché è stato vittima di un violento attacco influenzale.

Venerdì non è andata meglio, perché il portacolori della Red Bull è stato tra le vittime dei tanto contestati track limits del tracciato austriaco e per la terza gara di fila si è ritrovato eliminato in Q1 e costretto quindi a scattare 15° nella gara lunga.

Sabato però il vento ha cominciato a girare per Checo, perché nella giornata della Sprint si è piazzato secondo sia in qualifica che in gara, alle spalle solo del compagno di squadra Max Verstappen. Oggi poi ha sfoderato una bellissima rimonta, perché dall'ottava fila dello schieramento è riuscito a risalire fino al gradino più basso del podio, tornando a sfruttare al meglio il potenziale della RB19.

"Sono molto contento. E' stato un weekend complicato per me, anche fisicamente, perché giovedì sono stato piuttosto male: non sono riuscito a dormire e ho avuto la febbre alta. La squadra mi ha aiutato tantissimo, realizzando una buona strategia che mi ha permesso di rimontare fino al terzo posto", ha detto Perez al microfono di David Coulthard, prima di salire sul podio.

Sergio Perez, Red Bull Racing, 3° posizione Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Nella parte conclusiva della corsa, Perez ha dato vita ad un duello entusiasmante con Carlos Sainz. Il ferrarista ha veduto carissima la pelle, riuscendo a resistere per almeno quattro giri, ma alla fine ha dovuto cedere al miglior passo dell'alfiere della squadra di Milton Keynes.

"E' stata una battaglia molto dura, ma molto corretta. E' sempre un piacere competere con Carlos. Le Ferrari sono state molto veloci, in particolare nelle parti lente, nelle quali avevano un'ottima trazione, quindi è stata una bella battaglia".

Anche se in Austria alla fine è riuscito a limitare i danni, ora Checo si ritrova staccato di 81 punti dal compagno di squadra. La sua speranza però è di aver ritrovato la strada giusta: "Decisamente un buon risultato. Non è stato semplice nelle ultime gare, quindi speriamo di essere tornati in ottima forma".

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, battles with Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images