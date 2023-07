Podcast F1 | Chinchero: "Ferrari in Austria toglie molti dubbi?" In questo nuovo episodio podcast firmato Motorsport.com, Roberto Chinchero e Beatrice Frangione analizzano il Gran Premio d'Austria. Che Verstappen domini i weekend ormai è cosa nota: la vera notizia della domenica di Spielberg è il risultato ottenuto dalle due Ferrari, seconda con Leclerc e quarta con un Sainz che, senza la maledizione dei track limits, avrebbe tinto di bronzo la sua migliore gara in rosso...