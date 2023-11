F1 | Commission: si decide il format e restano le termocoperte

Domattina alle dieci è in programma nel paddock di Yas Marina una seduta della Formula 1 Commission. All’ordine del giorno ci saranno diversi punti, tra cui il cambio di format del weekend ‘sprint’ che entrerà in vigore nel 2024. Resta invariata l’unica sessione di prove libere del venerdì mattina, a cui seguirà la sprint shootout che definirà la griglia di partenza della gara sprint. La mini-gara si disputerà sabato mattina, per passare poi nel pomeriggio alla sessione di qualifica che definirà la griglia di partenza del Gran Premio.

L’obiettivo della revisione del format è avere una linearità temporale dell’attività in pista, visto che fino a questa stagione la sessione di qualifica del venerdì definiva la griglia di partenza del Gran Premio di domenica.

La novità non dovrebbe incontrare ostacoli nel processo di approvazione della Commissione, anche se qualche squadra non ha nascosto delle perplessità legate ad un particolare scenario.

Se nella sprint race di sabato un pilota dovesse incappare in un incidente con danni importanti alla monoposto, rischierebbe di non poter tornare in pista in tempo per le qualifiche del Gran Premio, andando così a compromettere la parte più importante del weekend.

Domani sarà ufficializzato anche l’utilizzo delle termocoperte per gli pneumatici nella stagione 2024. Dopo molte discussioni si è scelta la via della prudenza, rimandando le discussioni su un tema molto delicato. Soprattutto i piloti non sembrano favorevoli a rinunciare alle termocoperte anche in ottica futura, limitando alle sole gomme da bagnato (che hanno già confermato un’ottima resa) l’utilizzo a temperatura ambiente.