F1 | Alpine: nessuna deroga sul motore, manca l'intesa con i team

Durante una riunione svolta poche settimane prima della pausa estiva, i team e la Federazione avevano affrontato diversi sia per il presente che per il futuro, tra cui la possibilità di aiutare Alpine ad avvicinarsi agli altri costruttori tramite delle concessioni. Tuttavia, non avendo il supporto da parte degli altri team, negli ultimi giorni è emerso che la casa francese ha deciso di abbandonare le richieste presentate alla FIA, dirottando parte delle risorse sul progetto 2026.

Infatti, a seguito dell’addio di Honda annunciato a fine 2020 era stato deciso di congelare le Power Unit, dando così l’opportunità a Red Bull e AlphaTauri di mantenere le ex unità giapponesi. Si arrivò, quindi, a un accordo comune per il congelamento dei motori a inizio 2022, con la possibilità di apportare delle modifiche solo per migliorarne l’affidabilità. Inoltre, si era giunti a un’intesa per cui, nel caso un costruttore fosse finito fuori da un certo margine in termini di potenza massima, la FIA avrebbe potuto riequilibrare i valori in campo, avvicinando il gruppo.

Ma quando Alpine si è approcciata alla Federazione per discutere questo tema, in realtà sono subito emerse posizioni contrastanti in merito alla possibilità che la casa francese accusasse effettivamente un divario stimato attorno 30 CV.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523

Le squadre rivali avevano infatti preso in considerazione il caso Alpine, ma senza arrivare a una conclusione, per cui si era concordato di dare mandato al Comitato consultivo per i propulsori di prendere in considerazione l'argomento e di presentare delle proposte alla F1 Commission nei mesi successivi.

In occasione del GP del Qatar dello scorso ottobre, il Team Principal ad interim di Alpine, Bruno Famin, aveva dichiarato che non vi era stato alcun progresso nel piano di equiparazione dei motori. Inoltre, consapevole di questa situazione, il team aveva spostato già il proprio focus su altri settori, dando la priorità allo sviluppo della Power Unit 2026, anno in cui avverrà il prossimo reset in termini di regolamenti su motori e telai in F1.

Essendo ormai chiaro che non dispone del pieno supporto dei suoi rivali, necessario per intraprendere un intervento per riequilibrare i valori in campo tra i vari costruttori, Alpine avrebbe deciso di abbandonare qualsiasi iniziativa volta a prendere in considerazione modifiche per garantire la parità dei motori in questo ciclo tecnico. La richiesta sarebbe già stata accettata dalla FIA e Alpine avrebbe dirottato le risorse che sarebbero state spese per migliorare la sua attuale Power Unit sul progetto 2026.

In una dichiarazione rilasciata a Motorsport.com, la scuderia transalpina ha spiegato: "Dopo aver discusso con la FIA in merito all'equalizzazione dei motori, noi, in qualità di costruttori di propulsori, abbiamo deciso attivamente di non approfondire la questione, prendendo atto delle posizioni assunte dalla FIA e da altri costruttori di Power Unit".

Photo by: Motorsport Images Bruno Famin, Executive Director - Viry-Chatillon, Alpine F1 Team, nella conferenza stampa del team

"L'argomento dell'equalizzazione dei motori è stato inizialmente sollevato dalla FIA durante la riunione della F1 Commission di luglio, dopodiché abbiamo esaminato le opzioni a nostra disposizione e gli aggiornamenti delle prestazioni che potevano essere apportati in linea con i regolamenti e il gentlemen agreement tra i produttori di PU".

"Siamo giunti rapidamente alla conclusione che non valeva la pena dedicare tempo e fatica. Inoltre, per un guadagno di prestazioni così ridotto, sarebbe stata una distrazione nei nostri sforzi per lo sviluppo del progetto della PU 2026", ha spiegato la casa francese.

Contattata, la FIA non ha voluto commentare la notizia, ma indubbiamente se ne discuterà nella prossima riunione della F1 Commission in occasione del Gram Premio di Abu Dhabi di questo fine settimana.

Già qualche mese fa, infatti, diversi team avevano lasciato intendere come non fossero d'accordo sulle valutazioni in merito al gap accusato da Alpine. Ad esempio, Ferrari non solo aveva sottolineato come il divario fosse più contenuto di quanto sostenuto dalla casa francese, ma anche che sarebbe stato complicato trovare una soluzione che avrebbe soddisfatto tutti.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Pierre Gasly, Alpine A523

“È vero che, quando abbiamo deciso di congelare i motori, abbiamo considerato che, in circostanze eccezionali, avremmo potuto cercare di trovare un modo per sostenere coloro più in difficoltà. Non sono sicuro che la Renault [che fornisce il motori ad Alpine] sia così lontana, ma non abbiamo gli stessi numeri della Renault. È la prima volta che i miei ingegneri sono pessimisti rispetto agli altri!”, aveva spiegato Frederic Vasseur durante il fine settimana del Gran Premio del Belgio.

"E se dobbiamo fare qualcosa, non può essere qualcosa legato al flussometro, qualcosa con lo stesso approccio per quanto riguarda l'assegnazione del lavoro in galleria del vento, dove chi è in decima posizione [nel mondiale costruttori] ha più tempo nella galleria del vento, non è che ha dieci chili in meno. Si deve permette al team o al costruttore di poter sviluppare [l’unità]. E non gli si può dare un vantaggio, altrimenti sarebbe l’inizio di una sorta di balance of performance”.