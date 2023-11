F1 | McLaren: ad Abu Dhabi una livrea speciale 'Driven by Change'

Il Mondiale 2023 di Formula 1 terminerà questo fine settimana a Yas Marina, sede del Gran Premio di Abu Dhabi, e McLaren ha deciso di salutare la stagione che l'ha vista protagonista di un recupero prestazionale straordinario con una livrea speciale.

Le MCL60 di Lando Norris e Oscar Piastri indosseranno un vestito molto particolare per l'ultimo ballo della stagione. Si tratta di una vera e propria opera d'arte realizzata dall'artista saudita Nujood Al-Otaibi per l'iniziativa abbracciata dal team di Woking chiamata 'Driven by Change'.

L'idea è nata dalla semplice frase: "Rompere gli schemi". Nujood Al-Otaibi ha cercato di fondere un elemento a lei ben noto come la sabbia del deserto all'andamento delle onde, utilizzando però i colori classici della livrea che McLaren ha utilizzato per gran parte di questa stagione.

La nuova livrea sulla McLaren MCL60 al Gran Premio di Abu Dhabi

Il color papaya - storica tonalità della McLaren - e il blu si fondono per formare onde e granelli che vengono fusi e hanno intenzione di creare l'effetto ottico di movimento anche quando la macchina è statica.

Nel bel video realizzato dal team, Nujood Al-Otaibi spiega ancora meglio la sua opera d'arte non posta su tela, ma sulle pelli di carbonio che formano la carrozzeria delle MCL60 di Norris e Piastri.

"Nel corso degli anni ho sempre lottato per essere ascoltata. Ispirata dalle cose che mi hanno cresciuta, dalle persone che sono venute prima di me. Questo è il mio viaggio, la mia creatività. Camminando sul mio sentiero, a modo mio. Le persone possono non conoscere il mio nome, oggi. Ma lo conosceranno domani".

Per la McLaren si tratterà così della sesta livrea utilizzata nel 2023. La prima di queste è quella base, con cui è stata presentata lo scorso febbraio. Al Gran Premio di Monaco e a quello di Spagna è stata utilizzata la prima veste speciale, dedicata alla 'Triple Crown' realizzata dal team nel corso della storia. La seconda speciale, quasi tutta cromata, è stata utilizzata a Silverstone, prima di passare poi alla versione 'Stealth', nera a Singapore e in Giappone. A Las Vegas è stato il turno di 'Jack Daniels', riprendendo il celebre alcolico, per poi concludere ad Abu Dhabi con 'Driven by Change'.