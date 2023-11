F1 | Isola: "Abu Dhabi poco severa, scelte le mescole più tenere"

In pochi giorni cambiano gli scenari, cambiano gli orari ma certi elementi rimangono gli stessi. Dalle mille luci della scintillante Las Vegas si passa al tramonto di Abu Dhabi, illuminata dalle luci artificiali che fanno risplendere la cornice di Marina Bay, ultimo atto del mondiale 2023 di Formula 1.

Dopo un trasferimento lungo poco più di 13.000 chilometri, la Formula 1 si avvia così a concludere la stagione, in quella che è una sfida sia per i team che per i piloti, data la differenza di fuso orario riscontrata in meno di due settimane, per altro dopo un fine settimana minato dagli imprevisti come quello di Las Vegas. Il tracciato di Yas Marina, infatti, ospiterà questo fine settimana per la quindicesima volta il Gran Premio di Abu Dhabi che, sin dalla sua introduzione, è spesso stato l’ultima tappa della stagione.

Inoltre, in quattro occasioni ha deciso l'assegnazione del titolo, ovvero nel 2010, 2014, 2016 e 2021. Quest'anno i giochi sono già assegnati, con Max Verstappen e la Red Bull dominatori di un campionato che si è ormai concluso diverse settimane fa, ma l'appuntamento conclusivo della stagione in realtà riserva ancora numerose lotte aperte, come quella per il quarto posto nella classifica piloti e per la settima posizione nel costruttori.

Photo by: Erik Junius Pneumatici Pirelli

"Nel 2021 il tracciato è stato modificato in alcuni punti che lo hanno reso più veloce e filante, creando anche maggiori opportunità per i sorpassi, come si è visto nelle ultime due edizioni. Yas Marina si colloca nella parte inferiore della scala di severità per quanto riguarda i pneumatici, nonostante i carichi verticali esercitati in particolare sull’asse anteriore siano rilevanti. Per questo appuntamento abbiamo confermato il tris di mescole più morbido possibile, composto dalla C3 come Hard, dalla C4 come Medium e dalla C5 come Soft. È la stessa scelta dello scorso anno ma anche della gara di Las Vegas, una conferma della versatilità delle mescole attualmente disponibili", ha spiegato Mario Isola, Responsabile Motorsport Pirelli.

Così come negli scorsi anni, sul tracciato cittadino che sorge di Yas Marina Pirelli quindi porterà le seguenti mescole:

Pirelli PZero White Hard C3

Pirelli PZero Yellow Medium C4

Pirelli PZero Red Soft C5

Si tratta della scelta più morbida possibile da parte della Casa italiana fornitrice unica di pneumatici di Formula 1: la gamma 2023 realizzata da Pirelli va dalla C0, la mescola più dura che verrà eliminata in vista del prossimo anno, fino alla C5, la più morbida.

Inoltre, nella settimana successiva al Gran Premio, i team avranno a disposizione una giornata di test per raccogliere dati utili in vista della prossima stagione. La vettura destinata al lavoro sulle gomme potrà montare dieci set: uno di C1, uno di C2, due di C5, tre di C4 e altrettanti di C3. Invece, la monoposto riservata ai giovani piloti, ovvero coloro che hanno disputato al massimo due Gran Premi in Formula 1, potrà essere equipaggiata con due set di C3 e altrettanti di C5, oltre a quattro treni di C4.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Pneumatici e ruote Pirelli fuori dal garage

Gli pneumatici in pista

Per l’ultima gara della stagione, le mescole selezionate sono C3 come P Zero White hard, C4 come P Zero Yellow medium e C5 come P Zero Red soft.

Quasi la totalità dei team ha scelto di partire con le Medium nel Gran Premio di Abu Dhabi del 2022. Verstappen, Leclerc e Perez – sul podio, in quest’ordine – hanno tutti effettuato una sola sosta fermandosi tra il sedicesimo e ventunesimo giro per passare alla Hard.

Il tracciato è composto da 16 curve, combinate ad alcuni tratti veloci, tra cui il rettilineo di 1,2 chilometri tra le curve 5 e 6. Le modifiche al circuito del 2021 hanno accorciato la sua lunghezza a 5,28 chilometri.

È Lewis Hamilton il pilota con più successi (5) in questo Gran Premio, seguito da Max Verstappen e Sebastian Vettel (3 ciascuno). Mercedes e Red Bull sono le squadre più vincenti negli Emirati Arabi: sei primi posti ciascuno.

Pressioni minime al via (gomme slick)

Anteriore: 22,0 psi

Posteriore: 20,0 psi

Camber massimo

Anteriore: -3,25°

Posteriore: -2,00°