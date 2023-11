F1 | Vasseur e Wolff richiamati per il linguaggio usato a Las Vegas

La prima giornata di azione in pista nel fine settimana del Gran Premio di Las Vegas si è interrotta dopo solo otto minuti, quando è stata esposta la bandiera rossa in seguito all'impatto della Ferrari di Carlos Sainz contro il coperchio di una valvola.

Sulla monoposto dello spagnolo è stato necessario sostituire il telaio, il cambio, il motore e la batteria, con una conseguente penalità di dieci posizioni sulla griglia di partenza. Allo stesso modo, anche sulla vettura di Esteban Ocon, passato sul coperchio pochi secondi il Ferrarista, è stato necessario sostituire la scocca. Ciò ha provocato delle reazioni differenti all'interno del paddock.

Wolff e Vasseur hanno partecipato alla conferenza stampa dei Team Principal dell'evento di Las Vegas subito l'annullamento della FP1. Il responsabile del Cavallino si è mostrato chiaramente adirato per l'episodio, sottolineando come l'incidente fosse inaccettabile e che sarebbe "costato una fortuna" alla Scuderia di Maranello. Inoltre, lo stesso Vasseur si è rifiutato di rispondere a una domanda in merito all'evento, spiegando che quanto visto in FP1 fosse sufficiente.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Frederic Vasseur, Team Principal e General Manager, Scuderia Ferrari, durante la conferenza stampa dei Team Principal

Tuttavia, il Team Principal della Mercedes ha tentato di difendere l'organizzazione dell'evento di Las Vegas dalle critiche sui problemi legati alla pista: "State parlando di un fottuto tombino che si è staccato, è già successo in passato. Non è niente, è la FP1. Bisogna dare credito alle persone che hanno organizzato questo Gran Premio, che hanno reso questo sport molto più grande di quanto non sia mai stato. Avete mai parlato bene di qualcuno e scritto una parola buona? Dovreste parlare di tutte queste persone che sono state qui. Liberty ha fatto un lavoro fantastico. E solo perché nelle FP1 si è staccato un tombino, non dovremmo lamentarci".

Una settimana dopo il GP di Abu Dhabi, entrambi i team principal sono stati convocati per spiegare i loro commenti ai commissari sportivi, con la commissione che ha esaminato il caso per capire se è stato violato l'articolo 12.2.1.f del Codice Sportivo Internazionale della FIA. Questo articolo stabilisce che vi è stata una violazione delle regole nel caso un personaggio legato ai team abbia pronunciato "parole, atti o scritti che hanno causato danni morali o perdite alla FIA, ai suoi organi, ai suoi membri o ai suoi funzionari esecutivi e, più in generale, all'interesse del motorsport e ai valori difesi dalla FIA".

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Toto Wolff, Team Principal e CEO, Mercedes-AMG durante la conferenza stampa dei Team Principal

Dopo aver esaminato il caso, i commissari hanno deciso di assegnare un warning formale a entrambi i Team Principal: "Sulla base di quanto comunicato dalla FIA, la FIA ritiene che un linguaggio di questo tipo sia inaccettabile, in futuro, in particolare se usato da partecipanti allo sport che hanno un alto profilo pubblico e che sono visti da molti, soprattutto dai più giovani, seguaci di questo sport, come modelli di comportamento. In futuro la FIA non tollererà l'uso di tale linguaggio nelle conferenze della Federazione da parte di qualsiasi stakeholder".

Nel caso di Wolff "l'uso del linguaggio in questione è stato inusuale ed è stato provocato da una brusca interruzione durante la conferenza stampa e quindi non può essere considerato tipico di questo Team Principal", si legge nel comunicato diffuso dalla FIA. Per quanto riguarda Vasseur, la FIA ha osservato che: "[Egli] era estremamente turbato e frustrato per l'incidente verificatosi nelle FP1 e che un linguaggio del genere, da parte sua, non era usuale".

Non è la prima volta in cui un Team Principal viene convocato dai commissari. Gunther Steiner fu infatti convocato in occasione del GP di Spagna 2023 per i suoi commenti sulla gestione degli eventi di Monaco da parte della FIA, i quali scelsero di assegnare una penalità a Nico Hulkenberg per un contatto nel corso del primo giro. Il Team Principal della Haas si difese affermando che "se avesse avuto l'intenzione di insultare o offendere qualcuno avrebbe usato parole molto diverse". I commissari decisero comunque di sanzionare Steiner con una reprimenda.