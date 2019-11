F1 Austin, Libere 1: Verstappen precede Vettel e Albon

La F1 è davvero strana: cerca il perfezionismo eppoi va a correre su una pista come quella di Austin che quest'anno impone una serie di bumping a causa di micro cedimenti nel fondo. Diverse monoposto hanno riportato dei danni al fondo o allo splitter, per cui sono stati costretti ad alzare le vetture perdendo carico aerodinamico. Alcuni piloti hanno giudicato il salto che si è creato all'uscita della pit lane addirittura pericoloso!

La direzione gara ha cancellato molti tempi: alla Curva 19 (la penultima) sono stati montati dei sensori all'esterno del cordolo per evitare che i piloti ne potessero approfittare andando oltre la linea bianca. Ne sanno qualcosa in particolare Max Verstappen, Charles Leclerc, Alex Albon, Kevin Magnussen e Pierre Gasly.

La protagonista della sessione è stata la Red Bull con Max Verstappen primo e Alexander Albon terzo: fra i due si è inserito Sebastian Vettel con la Ferrari. L'olandese è stato il più veloce in 1'34"057 con le gomme Soft, risultando di 169 millesimi più veloce della SF90 del tedesco che, a parità di gomma, disponeva di un motore con la mappatura più sgonfia, mentre la RB15 era più aggressiva, tanto che Albon è arrivato a poco più di due decimi dal compagno di squadra.

Ottimo quarto Pierre Gasly con la Toro Rosso a 951 millesimi, seguito da Daniel Ricciardo (Renault) e Romain Grosjean (Haas) davanti a Charles Leclerc.Il ragazzo ferrarista si è visto privare di un 1'34"126 che sarebbe stato il secondo tempo a 69 millesimi da Verstappen per un largo alla curva 19.

La sessione del monegasco è stata accompagnata dai problemi: prima un guaio al pedale dell'acceleratore e poi al cambio per i violenti sussulti della pista. E le Mercedes? Sono ottava con Lewis Hamilton e 17esima con Valtteri Bottas.

La FIA ha autorizzato la Pirelli a fornire due treni di gomme prototipali 2020 in mescola C4 da usare liberamente nelle due sessioni di prove libere. La Mercedes le ha utilizzate da subito perché Valtteri Bottas aveva un grande rastrello di sensori dietro alle ruote anteriori, mentre Lewis Hamilton lo aveva dietro a quelle posteriori. Il team ha raccolto dei dati (lo ha fatto anche Vettel con la Ferrari) perché gli pneumatici hanno una costruzione diversa rispetto alle gomme 2019, con una spalla più squadrata che a livello aerodinamico cambierà il "tyre squirt". Oltre alle sensazioni sul diverso working range più ampio di almeno 5 gradi, ci sono implicazioni importanti per il lavoro in galleria del vento.

Nel team di Brackley non hanno cercato i tempi lavorando sodo per il futuro prossimo: Bottas è stato il pilota che ha percorso più strada con 40 giri dedicati alle gomme 2020 prima di passare alle soft per fare delle comparazioni con la mescola più simile. I piloti si sono lamentati dell'eccessivo sovrasterzo, ma con un temperatura dell'asfalto di appena 19-20 gradi.

Nella top ten ci sono anche l'ottimo Lance Stroll, nono, con la Racing Point e Kevin Magnussen decimo con la Haas.

In difficoltà la McLaren sui dossi: Carlos Sainz è 12esimo e Lando Norris solo 18esimo davanti alle due Williams. Nicholas Latifi sulla Williams di George Russell ha percorso solo sette giri per un problema alla FW42: il canadese ha fatto un lungo perché la monoposto è andata in folle. Poi è riuscito a riportare la macchina ai box e non ne è più uscito...

In difficoltà le Alfa Romeo con Kimi Raikkonen 13esimo e Antonio Giovinazzi 15esimo: i due sono separati di un paio di decimi, ma l'italiano ha lavorato per la gara. E' stato l'unico con Lando Norris a non usare almeno per un giro le gomme 2020.