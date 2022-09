F1 | Alpine: un risarcimento da Piastri e ora punta su Gasly

Carica lettore audio

L’attesa per il caso ‘Piastri’ sta giungendo al termine. Il tempo a disposizione del Contract Recognition Board per esprimersi sulla querelle contrattuale che coinvolge il pilota australiano scade oggi alle 17:00, ora in cui l’Alpine spera di avere una risposta definitiva per voltare pagina.

Al di là di quello che sarà il verdetto del CRB, Piastri non correrà in Alpine la prossima stagione, ma la squadra francese pretende che gli venga riconosciuta una parte importante delle risorse spese per il supporto alla sua carriera.

Oscar Piastri, terzo pilota Alpine che andrà alla McLaren Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Le trattative per il sedile chiave del mercato, ovvero quello che lascerà libero Fernando Alonso a fine anno, hanno un’evoluzione… oraria. Le ultime notizie arrivate dal paddock di Zandvoort riportano una riapertura della Red Bull sulla possibilità di cedere Pierre Gasly, dietro il pagamento di una contropartita importante da parte di Alpine.

Una porta aperta durante l’estate, successivamente chiusa in modo secco da Helmut Marko, per poi essere riaperta nell’ultima settimana. Ma ormai queste non sono più eccezioni in Formula 1.

Mick Schumacher, Haas F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Sul mercato c’è anche Mick Schumacher, concentrato nel trovare alternative ad Haas. Se, come probabile, Gasly lascerà l’AlphaTauri, per il tedesco la brutta notizia sarà la chiusura definitiva della chance in Alpine, ma farà un tentativo con il team di Faenza.

L’alternativa per AlphaTauri (di fatto senza candidati idonei nel vivaio) è Colton Herta, considerato dalla Red Bull come potenziale sostituto di Gasly. La candidatura presenta però degli ostacoli, superabili ma comunque non di poco conto. Il problema è la Superlicenza, visto che al momento il pilota statunitense non detiene il punteggio necessario per ottenerla.

Se la FIA dovesse andare incontro a Herta solleverebbe le proteste di squadre e soprattutto dei piloti che militano nella filiera Formula 2/Formula 3, che hanno indirizzato le carriere in quello che è indicato dalla stessa Federazione Internazionale come il percorso ideale per l’accesso alla Formula 1.

L’arrivo nel Circus di un pilota che si trova al di fuori di questo scenario, e senza i punti richiesti dal regolamento FIA, nonostante possa vantare sette vittorie all’attivo in Indycar sarebbe sicuramente oggetto di polemiche.