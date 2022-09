F1 | Mercedes: lo splitter con la doppia barra di torsione

Carica lettore audio

La Mercedes sta vivendo una stagione particolarmente travagliata: dopo sette anni di trionfi la W13 si è rivelata una monoposto molto al di sotto delle attese. Il direttore tecnico Mike Elliot ha lanciato il concetto aerodinamico della monoposto a effetto suolo con le mini-pance.

Doveva essere la soluzione rivoluzionaria e, invece, si è rivelata una grande delusione: solo in certe condizioni molto ristrette i tecnici vedono in pista l’enorme carico che la vettura mostra in galleria del vento e più in generale ha un comportamento instabile che rende difficile il bilanciamento della macchina e la guida per i piloti.

Anche se Toto Wolff continua a professare che si raccolgono dati per capire quale vettura impostare l’anno prossimo per non buttare a mare il concetto estremo della W13, sembra evidente che a Brackley i tecnici stiano lavorando per il 2023 a un progetto decisamente diverso, magari più aderente alle scelte più razionali (e funzionanti) della concorrenza.

Dalla Germania, infatti, ci sarebbe stato l’invito a non spendere altre risorse su questa vettura, cercando di orientare gli sforzi al prossimo anno.

L’immagine di Giorgio Piola colta nei box di Zandvoort ci fa vedere il tea-tray Mercedes senza la cover in carbonio che veste il sotto scocca: l’inquadratura è interessante perché evidenzia la doppia barra di torsione che è stata scelta in luogo dell’ammortizzatore che hanno adottato altre squadre come Red Bull, Ferrari e Aston Martin.

Red Bull Racing RB18, dettaglio dello splitter con l'ammortizzatore Photo by: Giorgio Piola Aston Martin AMR22, dettaglio del T-Tray Photo by: Giorgio Piola

È interessante notare come tutto lo splitter sia un elemento aggiunto che non fa parte del telaio: il tea-tray, infatti, è ancorato a una struttura metallica che permette al labbro di flettere verso l’alto per evitare che la tavola in simil legno che viene montata sotto possa danneggiarsi di frequente nel passaggio radente sui cordoli.

Il primo elemento elastico sulla sinistra consente di sollevare lo splitter quando va a contatto con l’asfalto, mentre quello doppio contribuisce a controllare la flessione e riportare il labbro alla posizione naturale.

Dettaglio della Mercedes W13 nel labbro inferiore con la doppia barra di torsione per controllare lo splitter Photo by: Giorgio Piola

Tutto questo è concesso entro certi limiti dalle squadre, poi tutte hanno cercato di interpretare questa concessione regolamentare per abbassare la vettura e poter trarre dei vantaggi prestazionali generando più carico aerodinamico grazie all’effetto suolo: quanto più i canali Venturi arrivano a strisciare sull’asfalto tanto maggiore è il risucchio che produce downforce.

Non si spiegherebbe, infatti, l’adozione di parti così complesse e pesanti nella progettazione della vettura se non dovessero dare dei vantaggi anche sulle performance. Red Bull e Ferrari, ma non solo loro, sono state accusate di saper gestire l’usura del pattino (è concesso un consumo di 1 mm su 10 mm di spessore della tavola) con la flessione degli skid block, mentre Mercedes si è spinta di meno nell’esasperazione di questo concetto.

Con l’introduzione della direttiva tecnica TD 39 a Brackley speravano di recuperare del terreno sugli avversari e, invece, non ha tolto un ragno dal buco. Tutte le squadre hanno dovuto alzare i fondi perdendo carico, ma a risentire di meno del provvedimento è stata la Red Bull, meno sensibile alle variazioni di altezza, mentre ha pagato di più lo scotto la Ferrari (almeno a Spa-Francorchamps), mentre la Stella non ha tratto i vantaggi che si aspettava.

Sarà importante capire cosa potrà succede a Zandvoort dove non ci sono rettilinei importanti e dove il carico aerodinamico conta molto più dell’efficienza. Le simulazioni Mercedes non prevedono sfracelli per le W13 in casa di Max Verstappen…