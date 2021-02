AlphaTauri: la AT02 sarà presentata il 19 febbraio

L’AlphaTauri sarà la seconda squadra di Formula 1 a mostrare la monoposto 2021. Il team diretto da Franz Tost toglierà i veli dalla AT02 venerdì 19 febbraio, seguendo la McLaren che si vedrà il 15 febbraio e precedendo l’Alfa Romeo che mostrerà la C41 a Varsavia il 22 febbraio.

La monoposto a motore Honda curata dal direttore tecnico, Jody Eggigton, sarà una profonda evoluzione della macchina che ha vinto il GP d’Italia a Monza con Pierre Gasly, ma non avrà l’aggiornamento del retrotreno alla Red Bull RB16, sebbene il regolamento della FIA consenta alle squadre che hanno schierato l’anno scorso delle vetture in configurazione 2019 di adeguarle a quelle 2020.

L’Aston Martin adeguerà la vettura che ha vinto il GP di Turchia con Sergio Perez con la sospensione posteriore e il cambio della Mercedes W11 campione del mondo, mentre non ci sarà lo stesso travaso tecnologico in AlphaTauri dalla Red Bull RB16.

A Faenza hanno preferito lavorare sullo sviluppo dell’anteriore che potrebbe dare maggiori benefici alla ricerca delle prestazioni, tenendo conto del budget a disposizione che non è certo quello di Milton Keynes e che, certamente, non raggiunge il limite dei 145 milioni di dollari del budget cap entrato in vigore quest’anno.

La AT02 farà poi il suo debutto in pista all’Enzo e Dino Ferrari nel filming day che è stato programmato a Imola per il 24 febbraio quando Pierre Gasly e Yuki Tsunoda si alterneranno al volante della nuova monoposto.

Il team ha prenotato la pista del GP dell’Emilia Romagna anche per il 23 e 25 febbraio, i due giorni nei quali i due conduttori ufficiali avranno l’opportunità di guidare una Toro Rosso del 2018, la stessa che il giapponese aveva già usato proprio a Imola il mercoledì dopo il GP del 1 novembre.