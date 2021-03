Alpine: Alonso completamente in forma per i test di F1

Il due volte campione del mondo farà il suo ritorno in Formula 1 con la Alpine, dopo due anni d'assenza. La sua ultima apparizione, infatti, risale al Gran Premio d'Abu Dhabi del 2018, quando difendeva i colori della McLaren.

La preparazione in vista della stagione però per Alonso si è complicata, a causa di un incidente in bicicletta avvenuto mentre si allenava sulle strade della Svizzera.

Lo spagnolo ha riportato una frattura alla mascella, che ha richiesto anche un intervento chirurgico, ma ora è tornato ad allenarsi e questo rende l'Alpine fiduciosa sul fatto che sarà in grado di scendere in pista nei test.

Nonostante oggi fosse assente alla presentazione della A521, proprio per concentrarsi sul suo recupero, il CEO Laurent Rossi ha sottolineato che Alonso è in forma e pronto per la nuova stagione.

"Fernando sta facendo molto bene", ha detto Rossi. "Ha avuto un brutto incidente, ma è stato fortunato perché in bicicletta non va sempre bene, ma lui si è infortunato solo alla mascella".

"Quindi, a parte il necessario intervento chirurgico e le cure alla sua mascella, il resto è totalmente a posto. Fernando è completamente in forma ed è totalmente operativo".

"Siamo sorpresi che si sia ripreso così rapidamente. Dopo l'incidente, ci ha assicurato quasi immediatamente che sarà in Bahrain. Cosa che poi è stata confermata anche dai suoi medici".

"Sembra che avesse ragione, perché è assolutamente in forma, e non vediamo l'ora di vederlo in macchina la settimana prossima".

L'Alpine "battezzerà" la A521 F1 a Silverstone nella giornata di domani, sfruttando uno dei filming day a sua disposizione.

Con Alonso che ha delle difficoltà a raggiungere la Gran Bretagna a causa delle restrizioni COVID-19, i 100 km a disposizione saranno completati tutti dal suo compagno di squadra Esteban Ocon.

Tuttavia, il direttore esecutivo Marcin Budkowski ha sottolineato come la presentazione della squadra ed il filming day non fossero così importanti rispetto al garantire che Alonso sia completamente in forma quando inizierà la stagione.

"Si tratta davvero di dargli la possibilità di recuperare completamente per l'inizio della stagione", ha detto Budkowski.

"E' più importante averlo completamente in forma per i test in Bahrain che averlo qui per la presentazione o in macchina per lo shakedown di domani".

"Oltre a questo, quando hai delle restrizioni, non è la situazione migliore riprendersi da un incidente dovendo fare una quarantena".

"Quindi diamo a Fernando il tempo per recuperare al 100% e fare in modo che sia in forma per i test in Bahrain", ha concluso.

