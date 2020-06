WRC: Hyundai prova aggiornamenti in stile... Citroen!

Hyundai Motorsport è stata costretta a interrompere i primi test di sviluppo la scorsa settimana svolti in Finlandia a causa di un brutto incidente che ha coinvolto Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul, intenti a preparare la i20 Coupé WRC Plus per la seconda parte del WRC 2020 e a provare novità importanti dal punto di vista aerodinamico. Questa settimana, però, il team di Alzenau è riuscito a tornare in Finlandia e a completare il proprio programma con successo.

Al volante della i20 Coupé WRC Plus preparata per i test si sono alternati Neuville e Ott Tanak, ovvero i due piloti incaricati di provare a portare a casa il titolo mondiale Piloti in questa stagione così travagliata a causa della pandemia da COVID-19.

Sulla i20 Coupé provata dal belga e l'estone sono state provate le medesime novità aerodinamiche al posteriore, di cui vi avevamo parlato la scorsa settimana, ma anche novità importanti all'anteriore, sempre di carattere aerodinamico per migliorare la direzione dei flussi verso la parte posteriore della macchina, ma anche il carico aerodinamico all'avantreno.

Queste modifiche hanno interessato una zona della vettura già oggetto di modifiche importanti appena qualche mese fa. Al Rally di Catalogna 2019 - vinto da Thierry Neuville - Hyundai si era presentata con una nuova veste aerodinamica che prevedeva due flap a sbalzo per lato del paraurti anteriore (foto in basso a sinistra nei primi test di luglio 2019), ma anche una nuova forma del passaruota e un deviatore di flusso davanti agli specchietti retrovisori.

Hyundai I20 Coupè WRC Photo by: Giacomo Rauli

Ora questa soluzione è stata ulteriormente rivista. Anzi, è il caso di dire "raffinata", con l'introduzione di un terzo flap per lato nel paraurti anteriore (foto in alto a destra), ma anche la comparsa di endplate sugli stessi per avere una direzione migliore dei flussi verso il posteriore della macchina. Si tratta di una soluzione che, proprio in questi giorni, ha provato anche Toyota nei suoi test in Finlandia, ma con una soluzione al momento meno raffinata.

Questa soluzione era già stata vista diversi mesi fa nei test di sviluppo della Citroen C3 WRC Plus con al volante Esapekka Lappi e Sébastien Ogier. Il finlandese, oggi pilota del team M-Sport, ne fu entusiasta, ma poi la Casa francese decise di ritirarsi dal WRC e la C3 aggiornata finì nel museo di Satory senza dar prova di quanto fossero oggettivamente validi gli aggiornamenti provati in Spagna.

Hyundai I20 Coupè WRC Photo by: Giacomo Rauli

Hyundai ha avuto modo di provare i tre flap per parte sull'anteriore, conditi con endplate, assieme alla nuova aerodinamica posteriore già introdotta nella prima giornata di test con Neuville. Stiamo parlando dei flap all'interno le finestre aerodinamiche poste dietro le ruote posteriori delle i20. Ora questi flap non sono più posti in orizzontale, bensì in verticale. I flussi d'aria sono diretti da questi verso l'esterno per cercare di pulire la scia della vettura e migliorare l'avanzamento.

Hyundai I20 Coupè WRC Photo by: Hyundai Motorsport

"E' stato un test molto importnte per noi, quello che abbiamo fatto in Finlandia questa settimana. Lo è stato per rispondere all'incidente che hanno avuto Neuville e Gilsoul la scorsa settimana e per mandare un chiaro messaggio sul fatto che siamo pronti per ripartire ancora e spingere tutti assieme", ha dichiarato alla fine del test il team director di Hyundai Motorsport, Andrea Adamo.

"Siamo dispiaciuti di non poter correre in Filandia quest'anno, ma è un posto perfetto per provare con una grande organizzazione e alcune strade piuttosto difficili. Queste ci hanno permesso di tornare a fare il nostro lavoro con i nostri equipaggi. Loro hanno potuto ritrovare la giusta confidenza tornando a provare vetture WRC ad alta velocità".

"Abbiamo anche potuto lavorare su alcuni sviluppi della vettura, pensati per poter migliorare le nostre prestazioni sullo sterrato. Affrontiamo i problemi a testa alta e abbiamo sempre cose in cantiere per la prossima omologazione. E' un merito del mio personale e dei nostri fornitori il fatto che siamo riusciti a fare 3 giorni di test senza problemi ed è bello riportare un po' di rally nel mondo per risollevare l'umore dopo un periodo così lungo e difficile", ha concluso Adamo.