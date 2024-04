NLS | Wickens in ospedale dopo un incidente sul Nordschleife

Il canadese - che nel 2018 ha subito una grave lesione alla spina dorsale in un incidente di IndyCar a Pocono che lo ha lasciato paraplegico - era al suo debutto nella serie, condividendo una Hyundai Elantra N della Target SRL con il suo copilota canadese Mark Wilkins.

Si trattava della prima gara di un doppio evento per iniziare la stagione endurance della NLS, un round di 28 giri sul temibile circuito di 25,378km, rinomato come uno dei più grandi circuiti del mondo.

La loro vettura ha subito un incidente iniziale con la Porsche #3 griffata Falken, che ha lasciato alcuni danni al posteriore della Elantra #831, che è stata sistemata quando Wickens è rientrato ai box.

In seguito al grave incidente a metà gara, che sarebbe avvenuto alla fine del tratto Dottinger-Hohe verso la fine del giro, il 35enne canadese è stato trasportato al vicino ospedale di Neuwied per controlli precauzionali, dopo essere stato dichiarato "cosciente e vigile" dal suo team Bryan Herta Autosport sui suoi canali social.

Sebbene non ci sia un resoconto ufficiale dell'accaduto, le riprese on-board della Porsche n#4 hanno mostrato danni alla barriera all'ultima curva, dove si ritiene che Wickens abbia colpito il muretto degli pneumatici e abbia oltrepassato la recinzione.

Poco dopo le 17;00, la BHA ha rilasciato un altro aggiornamento sulle sue condizioni: "Dopo un'ulteriore valutazione in ospedale, le lastre sono complete e chiare. Robert rimarrà in ospedale per tutta la notte a scopo precauzionale".

Wickens ha vinto il titolo TCR nella serie IMSA Pilot Challenge dello scorso anno in America con il team Hyundai sostenuto dalla BHA, in coppia con Harry Gottsacker.

Utilizza comandi manuali per gestire l'acceleratore, il freno e la frizione, sistema che può essere disattivato per consentire ai suoi copiloti di guidare l'auto in modo normale.

Poiché il suo recupero dalla lesione spinale si è "fermato", Wickens ha fissato come obiettivo a lungo termine quello di diventare il primo pilota disabile a partecipare alla 500 Miglia di Indianapolis.

AGGIORNAMENTO: Wickens ha twittato di "sentirsi bene" e di "essere impaziente di scendere in pista e tornare a lavorare con BHA".

Gli è stato proposto di partecipare alla 24 Ore del Nurburgring del mese prossimo, ma la notizia non è stata confermata quando Motorsport.com ha contattato il costruttore sudcoreano la scorsa settimana.

La NLS sta uscendo da un controverso inverno, funestato da lotte politiche, e ha preso parte solo dopo una sfida legale con l'azienda di proprietà russa del circuito, che vuole gestire la propria Nurburgring Endurance Series.

#33 Bryan Herta Autosport, Hyundai Elantra N TCR: Robert Wickens, Harry Gottsacker Foto di: TCR media

"Avete ancora una macchina?": Wickens di buon umore dopo il grave incidente

Subìto il terribile incidente alla NLS1, Wickens sta già parlando di tornare a guidare, anche se le cause del botto non sono ancora chiare.

Il giorno dopo si è mostrato di ottimo umore. Ha mangiato una pizza in ospedale e parlato con il costruttore della possibilità di tornare a correre. Una buona notizia, perché i titoli dei giornali avrebbero potuto essere molto diversi dopo il terribile incidente al Nurburgring-Nordschleife.

I dettagli sono scarsi. Quello che è certo, però, è che Wickens ha attraversato ad alta velocità la chicane Hohenrain e si è schiantato frontalmente. L'auto si è poi ribaltata oltre la recinzione, finendo nell'area di parcheggio adiacente, che in quel momento era vuota.

Questa è stata la sua fortuna, perché ha sottratto al veicolo parte dell'energia dell'impatto. L'atterraggio è stato relativamente morbido. Wickens è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Neuwied. Da allora è rimasto lì e rimarrà per un altro giorno per gli esami medici.

L'osservazione medica è un po' più difficile per un paraplegico e non è sempre facile stabilire se una lesione era già presente o se è stata causata dall'incidente attuale. Per questo motivo si stanno effettuando ulteriori controlli.

Tuttavia, il 35enne è di umore positivo. Come ha confermato un portavoce di Hyundai a Motorsport.com, le discussioni di sabato sera erano incentrate sulla possibilità di tornare a guidare. "Avete ancora un'auto?", è stata la prima domanda.

Le indagini sull'incidente sono in corso

L'incidente di Wickens è avvenuto alla fine del suo 13° giro, il che significa che gli mancavano ancora due passaggi per ottenere il DMSB Permit Nordschleife (DPN) A, che lo qualificherebbe per prendere il via alla 24h con un'auto ad alte prestazioni. In teoria, potrebbe completarli durante le qualifiche della 24 Ore del prossimo fine settimana. Ma prima di ciò, c'è ancora una discussione da tenere con la sua famiglia.

Le cause dell'incidente che ha coinvolto la Hyundai Elantra N TCR sono ancora sconosciute. La vettura, i cui sistemi di sicurezza hanno funzionato perfettamente durante l'incidente, è stata portata direttamente alla sede di Hyundai Motorsport ad Alzenau. Si sta ancora indagando sul perché l'auto sia schizzata in avanti a una velocità insolitamente elevata.

L'auto è stata iscritta da Target Competition con l'aiuto di personale statunitense, dato che Wickens gareggia nell'IMSA Pilot Challenge dal 2022. L'incidente sarà oggetto di un'indagine approfondita. Tuttavia, il fatto che Wickens sia fuori pericolo dimostra il livello di sicurezza raggiunto nel motorsport.