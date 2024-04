WRC | Neuville leader ma preoccupato: "Guai non legati al Safari"

Il nuovo sistema di punteggio del WRC ha il potere di nascondere determinate situazioni che, nel corso dei fine settimana di gara, si verificano e danno indicazioni ben precise sullo stato di salute di team e piloti.

Al Safari Rally Toyota ha portato a casa l'ennesima vittoria, centrando il decimo podio dei 12 disponibili nelle ultime 4 edizioni disputate (uno è stato firmato da Hyundai e uno, lo scorso fine settimana, da M-Sport con Adrien Fourmaux).

Sebbene Thierry Neuville abbia lasciato l'Africa non solo da leader del Mondiale, ma anche con un margine un po' più ampio rispetto a quello che aveva creato nelle prime due uscite stagionali, è certo che i problemi denotati dalle i20 N Rally1 nel corso del fine settimana abbiano fatto scattare più di un campanello d'allarme ad Alzenau.

Esapekka Lappi è stato tradito per due volte in tre giorni dal cambio. Thierry Neuville, invece, è stato beffato da un problema al sistema di alimentazione nella giornata di sabato quando, dopo aver sfruttato un paio di forature occorse a Elfyn Evans, era salito al secondo posto della classifica generale.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto di: Red Bull Content Pool

Il guasto, che gli ha fatto perdere oltre 10 minuti dai migliori, lo ha fatto scivolare dal secondo al quinto posto. Sebbene sia stato protagonista di una domenica quasi perfetta, in cui ha portato a casa 11 punti sui 12 disponibili, Neuville si è detto preoccupato per il guasto sulla sua vettura, perché non direttamente ascrivibile alle condizioni trovate al Safari Rally.

"Non ho molto da dire, a essere sincero. Era evidente che la vettura non stesse funzionando e non siamo riusciti a risolvere problemi, quindi abbiamo continuato l'intero giro in questo modo".

"Sono molto deluso dal risultato, quando si mette tanto impegno nel lavoro e nei preparativi e non si ottiene la ricompensa, ed è il quarto anno consecutivo che siamo colpiti da problemi. Non è una bella sensazione".

"Noi lottiamo e continueremo a farlo, ma ovviamente abbiamo 'regalato' 7 punti a Evans e 5 a Tanak, dunque sono davvero tanti punti quelli che abbiamo lasciato per strada".

"Il problema che abbiamo avuto non è legato al Safari e questa è una cosa ancora più frustrante", ha concluso il belga, che ora conduce nella classifica Mondiale Piloti con 67 punti contri i 61 di Elfyn Evans e i 46 di Adrien Forumaux. Per quanto riguarda il Costruttori, invece, Toyota è in testa con 131 punti contro i 127 di Hyundai Motorsport e i 72 di M-Sport.