Farfus fonda il suo team e schiera per primo la nuova Hyundai TCR

Augusto Farfus ha deciso di fondare un proprio team, che sarà il primo a schierare la nuovissima Hyundai Elantra N TCR in un campionato.

Il brasiliano, assieme al collega Sérgio Jimenez (protagonista delle Stock Car in Brasile e vincitore del Jaguar iPace Trophy), intraprende una inedita sfida con la sua compagine, per la quale ancora non ha deciso il nome.

Oltre a continuare lo sviluppo della Hyundai ETCR, Farfus nella stagione 2021 sarà quindi impegnato in veste di gestore di una squadra nel TCR South America con due auto della Casa coreana, che ha appena presentato il terzo modello di TCR (aggiunto ad i30 N e Veloster N).

“Dal momento in cui abbiamo saputo che sarebbe partito il TCR South America, ho immediatamente scelto di farne parte perché penso sia una grande occasione per promuovere il motorsport nel nostro paese - spiega Farfus - Avendo corso nel TCR sono sicuro che anche da noi avrà successo, come poi è accaduto nel resto del mondo. Conosco la Elantra N perché sono stato coinvolto nel suo sviluppo, sono fiducioso che il team avrà un grande potenziale".

Jimenez ha aggiunto: “Cerco sempre nuovi progetti e il TCR è una categoria che ho sempre seguito con interesse per via del pacchetto tecnico che offre e della grande competizione che c'è in pista. Augusto ed io siamo amici dai tempi del kart e ora intraprendiamo una nuova avventura con la nostra squadra".